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年薪360萬、工時6小時還能遠端！他卻每天想辭職 網分析關鍵1點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友月薪30萬、每日工時6小時，還能全程在家遠端，看似舒適又自由的工作條件，卻讓他提不起勁。示意圖/ingimage
一名網友月薪30萬、每日工時6小時，還能全程在家遠端，看似舒適又自由的工作條件，卻讓他提不起勁。示意圖/ingimage

不少人羨慕高薪又能遠距的工作，不過有網友表示自己月薪30萬、每日工時6小時，還能全程在家遠端，看似舒適又自由的工作條件，卻讓他提不起勁，只要一想到工作，心情就立刻盪到谷底，因此好奇大家為什麼可以這麼認命的一直工作賺錢呢？

該名網友在Dcard上發文，他目前35歲從事金融科技業工作，月薪30萬元、每天工時僅約6小時，可以全程在家遠端工作，當他沒有會議又剛好在家時，還能到客廳陪出生不久的孩子，以及正在放育嬰假中的妻子。

不過每當想到工作就會感到不悅，加上公司政策與主管常提出不切實際的想法，因此讓他經常思考如何能提早退休、不再忍受工作帶來的痛苦，但他心裡也深知自己已經比很多人都幸福，且也需要工作來養家，「為什麼大家都可以這麼認命的一直工作賺錢，為什麼我會這麼不知足？有沒有什麼辦法來改變自己呢？」

文章曝光，網友們紛紛提供建議，「不是不知足，而是不夠忙，不夠忙就會想太多」、「養成去健身房重訓的習慣？感覺是生活兩點一線容易想太多」、「嘗試換個職業，每天12小時那種，接近忙碌正常人的生活後就會找到新的自己」、「多花時間陪小孩，老闆叫你做什麼就無腦同意，也不要管怎樣做對公司更好，不要求要升遷，只求躲得好好的不要被炒，就會過得很愜意」。

高薪 居家上班 金融科技

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