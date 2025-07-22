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六都最低！高雄青年失業率3.1% 青年局：多元政策助力銜接職場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
青創貸款利息補貼說明會，協助青年減輕創業負擔。圖／青年局提供
青創貸款利息補貼說明會，協助青年減輕創業負擔。圖／青年局提供

行政院主計總處最新公布數據，高雄市2025年上半年25至29歲青年失業率為3.1％，總體失業率為3.2％，雙雙創下六都最低紀錄。高市府表示，將持續推動產業升級與人才接軌，強化從校園到職場的政策銜接，透過一系列青年就業與創業政策，協助年輕人穩定就業與多元發展。

青年局長林楷軒指出，青年是城市創新的關鍵動能，為協助青年銜接職場，擴大推動大港青年實習媒合計畫，今年將參與年齡上限延伸至29歲，對象涵蓋設籍或就學的高雄青年，透過實習媒合，青年可提前熟悉在地產業與職場文化，去年即成功媒合1029人，今年預計突破千人，已成為高雄青年職涯發展的起點。

因應數位轉型與AI產業發展趨勢，青年局同步推動大港青年職涯發展暨產業導航計畫，今年預計辦理35場次，協助大專與高中職學生進行職涯探索、適性評估與產業導覽，搭配企業實務體驗與產業專家授課，讓青年深入理解高雄產業樣貌，縮短學用落差。

為因應青年多元職涯需求，青年局也投入多項培力計畫，包括攤車品牌輔導、時尚設計新創、校園電競、音樂產業等。其中音樂品牌「高速青春」結合音樂製作課程、展演與職場參訪，打造出職場導向的藝術創育平台。

面對社群興起與新媒體蓬勃發展，青年局設立K-TV高雄新媒體人才培育中心，提供影音製作設備與課程資源，今年已舉辦兩場新媒體就業媒合會，其中一場結合青春設計節與畢業季，釋出262個職缺，促成近400次面談，成為青年畢業即就業的重要跳板。

創業方面，青年局推動青創貸款利息補貼，減輕創業初期財務壓力，並與經濟部中小及新創企業署合作，辦理中小微企業多元振興發展計畫說明會，協助青年掌握補助與資源，強化高雄創業能量。

青年局表示，將持續整合中央與市府資源，推出更多職場體驗、專業訓練與創業協助方案，打造高雄成為青年願意留下、適合發展的城市，讓人才與產業共同茁壯。

義大開發公司實習轉正職的簡柏定表示，實習能體會到學校以外的挑戰與成就感，有助提前培養邁入職場的專業能力。圖／青年局提供
義大開發公司實習轉正職的簡柏定表示，實習能體會到學校以外的挑戰與成就感，有助提前培養邁入職場的專業能力。圖／青年局提供
行政院主計總處今公布失業率統計，高雄市114年上半年25至29歲的青年失業率3.1％，相較全國此年齡段的青年失業率5.79%，為六都最低。圖／青年局提供
行政院主計總處今公布失業率統計，高雄市114年上半年25至29歲的青年失業率3.1％，相較全國此年齡段的青年失業率5.79%，為六都最低。圖／青年局提供
「K-TV高雄新媒體人才培育中心」結合青春設計節在今年舉辦「2025 新媒體 X 設計 高雄青年人才就業媒合會」，釋出超過百項職缺，吸引眾多青年前來求職。圖／青年局提供
「K-TV高雄新媒體人才培育中心」結合青春設計節在今年舉辦「2025 新媒體 X 設計 高雄青年人才就業媒合會」，釋出超過百項職缺，吸引眾多青年前來求職。圖／青年局提供
青年局「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦新媒體行銷課程，並提供專業攝錄影設備及多功能空間，開放學校申請參訪體驗，促進青年創作交流與行銷能力。圖／青年局提供
青年局「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦新媒體行銷課程，並提供專業攝錄影設備及多功能空間，開放學校申請參訪體驗，促進青年創作交流與行銷能力。圖／青年局提供

青年 職場 失業率 職涯發展

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