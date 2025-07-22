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新北7/23辦身障者及市民就業徵才 釋逾1300職缺

中央社／ 新北22日電

新北市勞工局今天表示，為促進身心障礙者就業，7月23日上午在三重光興市民活動中心舉辦身心障礙者及市民就業徵才活動，現場提供超過1300個工作機會。

勞工局發布新聞稿表示，就業服務處於明天上午10時至下午2時，在三重光興市民活動中心舉辦「2025身心障礙者及市民就業徵才活動」，現場邀請23家廠商，提供超過1300個工作機會，歡迎有工作意願的身障者及市民把握機會，踴躍參加。

就服處表示，本次徵才活動，邀集多家友善職場的廠商，其中零售量販業占了4成，釋出近900個職缺，各徵才廠商的營業據點分布廣闊，可依求職者的居住地就近分配。

就服處表示，本次活動中設有「履歷健診」攤位，協助求職民眾確立職涯方向、輔導面試技巧，也提供手語翻譯及復康巴士接駁服務；接駁點位於「台北橋捷運站出口」，並有專人指引搭乘至活動會場。

徵才活動

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