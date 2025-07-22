6月畢業季失業率微升至3.36% 仍為25年同期最低
主計總處今天發布6月失業率為3.36%，因6月進入畢業季，應屆畢業生及暑期工讀生投入職場，失業率較上月上升0.06個百分點，但仍是25年來同期最低。經季節調整後失業率為3.34%，與上月持平。主計總處表示，6月因畢業季影響，失業率微升，但就業情勢仍屬穩定。
主計總處統計，6月就業人數為1161.7萬人，較上月增加6千人、0.05%，其中服務業部門增加3千人，工業部門增加 2千人，農業部門亦增加1千人、0.22%。與上年同月比較，總共增加2.9萬人、0.25%。上半年整體就業人數平均為 1161.3萬人，較去年同期增加3.2萬人、0.28%。
從失業情勢來看，6月失業人數為40.4萬人，較上月增加8千人、2.00%，主因部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職
行列，初次尋職失業者增加9千人所致。與去年同月比較，失業人數減少2千人、0.62%。上半年失業人數平均為40 萬人，較上年同期減少3千人。
受畢業生投入職場，6月失業率3.36%，較上月上升0.06個百分點，較上年同月則降0.03個百分點。經季節調整後失業率為3.34%，與上月持平。上半年失業率平均為3.33%，較上年同期下降0.03個百分點。
按教育程度來看，以大學程度者失業率4.56%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為 3.08%及 2.85%。
年齡層方面，15-19歲者失業率9.62%，20-24歲者11.71%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25-29歲者失業率為5.79%，30-34歲者為3.41%。
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