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女月薪5萬元但「雜事一堆」 職場老鳥分析：老闆至少省了10萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友抱怨，她在小公司上班，每天都做一堆雜事。示意圖／ingimage
一位女網友抱怨，她在小公司上班，每天都做一堆雜事。示意圖／ingimage

許多人都希望工作是錢多、事少、離家近，日前有位女網友抱怨，她在小公司上班，每天都做一堆雜事，薪水5萬元要包含「打掃、採購、繪圖、會計、人資」的職務，讓她無奈表示「這樣的工作合理嗎？大家會做到什麼程度？」

一名女網友在Dcard發文表示，她在小公司上班，上班時間要幫大家開門，下班也要負責關門，關帳的時期要加班一兩天，責任制也沒有加班費，最近還被要求「報表要提早交」，而這份五萬元的工作包含了「辦公室的雜事、打掃、採購、繪圖、會計、人資」，因此她問大家「拿5萬薪水會做多少事？」

文章曝光後，有網友分析「總務大概薪水3萬3千元、採購薪水4萬元、繪圖薪水3萬8千元左右、會計加上人資要4萬5千元，合計要15萬6千元，只給妳5萬，等於省下10萬600元」。

這篇也引出有類似工作狀況的網友回應，「還以為是我打的文章，跟你幾乎一模一樣」、「我也是跟你一樣，月領快五（萬），但是包山包海包老闆的屎尿」、「更慘…正事+大小雜事，微管理外勞+老闆交代事項才3萬6」、「我以前跟妳一樣，但少人資多了工程師職，但薪水2.8萬」、「看完我自己更心酸，55K，管製造部全部、兼庫房全包、兼品管／品保、兼機台維修、兼採購原物料計算與作計畫」。

還有網友表示「如果覺得自己工作包含很多雜事，就去跟老闆談漲薪水，擔憂自己離開找不到更高薪工作，那這份5萬元就合理」、「其實有人跟妳一樣做雜事，但薪水只有3萬初」、「合不合理看個人，但妳的職缺完全是5人份工作」、「小公司都這樣，根本分工不明確，有些工作都搞不清到底是誰要做的」、「不合理就離職，有的人搶著做」、「比起領多少，更重要的是看公司有沒有發展、成長的可能性、升職或加薪有沒有到達期望」、「直接離職去大公司吧，大公司分工比較細，小公司都一人當五人用」。

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