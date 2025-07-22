勞工團體今天到行政院抗議關稅黑箱，要求保障工作權，勞工戴上美國總統川普、行政院長卓榮泰和勞動部長洪申翰的面具表演行動劇，諷刺政府關稅黑箱、出賣勞工。

勞團批評數次公開的喊話，呼籲政府要與勞工來溝通，讓勞工能夠參與我們關稅的談判，但是到了今天整個的談判的過程不公開也不說明，直到現在我們的談判的隊伍，還一直在強調說我們談判還正在努力，還在說我們會盡力來找到互惠的關稅，勞工要問如果政府的談判沒有勞工的參與，那請問到底是為誰在努力？

勞團在記者會演出諷刺行政院關稅談判行動劇，辛勤工作努力養家的勞工躺在地板上，但是這些勞工努力的養家照顧家庭，卻因為沒有辦法參與關稅的決策，沒有辦法參與關稅的談判，所以他們抬不起頭來，只能躺在地上，行政院長卓榮泰表面上都在說關稅談判盡力爭取，表面上都在說會爭取互惠但是實際上什麼都沒有爭取到，

勞團指出勞動部長洪申翰口口聲聲說會照顧勞工，但是卻連承諾保障勞權都做不到，機械製造等各式各樣的產業，包含每位勞工最在意的工作權，行政院長奉上這些祭品給川普，以台灣勞工為換取川普垂憐，請行政院長展示一下，展示給美國最大的禮物是什麼？勞動部長照顧勞工的政策是什麼？勞動部長說會提出所謂的四大政策，但這些四大政策通篇一律補貼、補貼再補貼，勞工要問補貼多久？補貼有多少？ 勞工團體到行政院抗議關稅黑箱 ，要求保障工作權，勞工戴上川普、卓榮泰和洪申翰的面具表演行動劇，諷剌政府關稅黑箱、出賣勞工。記者邱德祥／攝影 勞工團體到行政院抗議關稅黑箱 ，要求保障工作權，勞工不滿行政院代表的答覆，丟出象徵工作權的紙碗。記者邱德祥／攝影 勞工團體今天到行政院抗議關稅黑箱 ，抗議勞工拿著碗要求保障工作權。記者邱德祥／攝影 勞工團體到行政院抗議關稅黑箱 ，要求保障工作權，勞工戴上川普、卓榮泰和洪申翰的面具表演行動劇，諷剌政府關稅黑箱、出賣勞工。記者邱德祥／攝影

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