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上班吃早餐被主管念「吃快點」！他不解抱怨：下班都無法準時

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨新公司上班時不能吃早餐，讓他感到難以適應。早餐示意圖。 圖／Ingimage
一名網友抱怨新公司上班時不能吃早餐，讓他感到難以適應。早餐示意圖。 圖／Ingimage

你在上班時間會吃早餐嗎？一名網友分享，近期入職新公司，卻因為上班時不能吃早餐，讓他感到難以適應，質疑「工作本身就很辛苦了，為啥還要這樣逼員工？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大家能接受上班時間不能吃早餐嗎？」為題，指出近期去新公司上班，第一天就發現大主管坐在最後排座位，有一種無形的壓力感，當時他正在吃早餐，還被主管提醒「下次要吃快一點」，讓他相當不滿。

這名男網友進一步說明，實在無法接受上班時間不能吃早餐，直言「工作本身就很辛苦了，為啥還要這樣逼員工？如果下班無法準時離開，那上班前10分鐘讓我吃個早餐會怎樣嗎？」，也好奇其他人是否也有同樣的感受？

貼文一出後，不少網友都表示「除非吃早餐會影響工作執行，比如服務業，或是會被客人看到有礙觀感、入職前有明確告知不能吃等等實際的理由，不然我不懂為什麼不能吃？這種公司我一定閃人」、「我是覺得合理範圍內的給員工一點彈性空間，不要那麼一板一眼，能讓大家心情上舒服開心一點的話，對公司跟員工來說沒有壞處」、「我都上班時間去吃公司提供的早餐，老闆買我的時間來上班，也希望員工吃飽更有精神有效率做事也很雙贏吧」、「我們公司大家都邊做事邊吃早餐，老闆也在吃早餐，中途餓了也會吃東西」、「我都邊吃早餐邊做事情，有些同事還會泡咖啡，不能吃早餐是什麼軍事教育」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「上班不是吃飯時間，之前被容許不代表每個地方都可以」、「觀念不正確，勸你的習慣趁早改掉，畢竟你不能以你的想法去合理化你的行為」、「我覺得老闆花錢買你的時間來上班，不是來讓你吃早餐，如果要吃早餐就提早一點時間來吃，上班時間一到就開始上班，我覺得很合理」、「假如9點上班，9點前把早餐吃完再到公司不就好了」。

早餐 主管 職場

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