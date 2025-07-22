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新人來半年不喊同事名！她怒不尊重 過來人爆更無禮叫法：超沒家教

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，公司近期來了一位新同事，因為對方年紀比自己大，就一直用「妹妹」來稱呼她，讓她覺得不被尊重。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，公司近期來了一位新同事，因為對方年紀比自己大，就一直用「妹妹」來稱呼她，讓她覺得不被尊重。示意圖／Ingimage

你在公司都怎麼被同事稱呼呢？一名女網友分享，公司近期來了一位新同事，因為對方年紀比自己大，就一直用「妹妹」來稱呼她，讓她覺得很不被尊重。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「新來的同事喊我妹妹」為題，指出近期公司有新同事加入，因為對方年紀較大，入職以來都一直叫她「妹妹」。起初以為對方是還沒記住大家的名字，才用「妹妹」來代替，但對方已經工作半年了，依然這樣稱呼她。

這名女網友進一步說明，「妹妹」這個稱呼讓她感到不被尊重，甚至覺得自己被輕視和貶低，認為花時間記住同事的名字應該是很基本的事情，也透露公司文化不會特別叫人「哥」或「姐」，通常都是直接叫名字，熟了才會喊公認的綽號

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「我現在這邊也是，整天在那邊小妹妹、小妹妹，跟她說這邊是職場，妳叫我妹妹，我覺得不太合適」、「我之前的同事也是，甚至還會叫妹仔，有夠沒禮貌，後來他這樣叫我，我直接不理他」、「一直叫妹妹真的不行欸，有名有姓的，感覺這樣很不尊重別人，難道一直叫她阿桑，她會開心嗎」、「被前輩叫妹妹會覺得很開心，感覺很親切，但如果是後輩的話…確實感覺不是很好」。

此外，還有部分網友分享自身經驗，指出「之前的主管都是『哈囉』或是『欸』，有叫名字的時候是『欸XX』，真的超沒禮貌」、「還有叫『哈囉』的也很沒禮貌，還有叫『那個誰』的更沒家教，大家都有名字」、「我們財務也很喜歡叫女生同事哈囉，然後遇到男同事就很親切叫他們英文名，真的超討厭」。

妹妹 綽號 職場 同事

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