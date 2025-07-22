台灣青年前進東京蹲點 參訪AI新創與女性創業

教育部青年署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，補助青年前往日本東京蹲點，參訪AI新創、鼓勵女性創業等單位，幫助青年啟發創業思維和職涯發展方向。

台灣國際文教創新交流協會今天發布新聞稿指出，「前往東京！跨領域鏈結」蹲點計畫獲得教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」補助，來自全台各地的優秀青年在7月前往日本東京，進行兩週至四週的蹲點參訪計畫。

台灣青年獲邀參與Google（谷歌）舉辦的「Japan'sVenture Academy第六屆產品博覽會」，觀摩日本青年如何運用AI技術開展創新事業；蹲點青年也與AI新創企業深度互動，探討AI導入企業營運的實務策略，並從當地青年創業家的分享，激發自身創業思維與動機。

針對具體育專長及熱愛棒球的青年，計畫則安排與日本職棒太平洋聯盟的交流活動，透過座談讓台灣青年了解聯盟的組織架構與商業運作模式，並回顧台日職棒的交流歷程與未來展望，為有志投身體育產業的青年提供實現夢想的寶貴機會。

台灣國際文教創新交流協會提到，計畫還獲得許多日本在地單位支持，例如致力女性創業的StartupLady、鼓勵女性追求「夢、勇氣、希望」的ManabiyaMom等機構，希望藉由此次參訪與交流，豐富台灣青年的蹲點體驗，也為其職涯發展帶來深刻啟發。

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