勞動部出席世博會論壇 分享職場暴力及性騷防治

勞動部職安署今天表示，今年受邀出席世博會安全、健康及福祉全球倡議大會，分享台灣職場暴力及性騷擾防治成果；未來持續關注國際法制發展，做國內職安法及相關法規修正參考。

勞動部發布新聞稿表示，今年受邀出席日本大阪世界博覽會中「2025世界博覽會安全、健康及福祉全球倡議大會（The Global Initiative for Safety, Health andWell-being，GISHW）」，並於國際合作論壇中進行專題演講，與各國分享台灣職場暴力預防現況及發展，及推動職場霸凌防治法制的努力及行動實踐。

勞動部職業安全衛生署表示，該場論壇主題為「工作場所的心理健康、騷擾和暴力」，與其他4名來自美國、澳洲、日本及南非的講座，分別論述各國政策、作法及經驗。台灣則分享職場暴力與性騷擾的防治情形及執行成果，並分析台灣職場霸凌的概況及職業安全衛生法修正草案增訂「職場霸凌防治專章」的修法重點等。

職安署指出，首次於2025世界博覽會舉辦的GISHW，旨在建立一個永續發展的社會，以聯合國永續發展目標、國際勞工組織工作基本原則與權利，及國際社會保險協會（ISSA）「零願景（VisionZero）」的理念，其核心使命是將職場每一工作者的安全、健康及福祉，作為實踐全球共同福祉的關鍵。

職安署說，除主辦國外，全球共有159個國家及9個國際組織共襄盛舉，匯集國際組織代表、全球職業安全健康專家、企業領袖、學者與學生參與，共同探討人工智能、氣候變遷對工作場所安全與健康、ESG及心理健康等職業安全衛生及預防策略等議題。

職安署提到，本次世博會由許多具領導地位的國際組織共同支持倡議職場安全、健康與福祉大會，顯示國際上於勞工身心健康議題的重視；勞動部將持續關注國際相關法制的發展，作為未來職安法及相關附屬法規修正參考。

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