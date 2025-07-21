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求職者一見主管就面有難色…徵助理屢遭放鴿子 她不解：那麼在乎年紀？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女主管無奈招人不順，疑似因自己太年輕。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
一名女主管無奈招人不順，疑似因自己太年輕。示意圖，非當事人。 圖／ingimage

職場不分年紀，一切依實力。一名女網友在Dcard透露，今年28歲身為小主管的她近日招收助理，錄取者卻屢屢放鳥，根據求職者面有難色的反應，她推測一切皆因自己年紀太輕，貼文曝光後引起網友熱議。

原PO無奈表示，自己在公司已任職9年，也是從基層一路往上爬，因為大學是讀夜校，所以比較早進入職場。近日公司最近擴編，所以開了助理職缺面試時由原PO主管開始介紹薪資結構，後面工作內容由她說明，面試者表示可以接受且希望馬上入職。

然而，當面試者得知年輕的原PO是主管後卻面有難色，即使主管已經解釋「雖然她很年輕，但在我們部門是非常重要的人員，不管是製程還是應對客戶與廠商都非常流利，跟著她可以學習很多事情」，然而面試者雖然允諾會來報到，最後還是沒來。原PO絕望表示，這種情況已經發生幾次了，不禁發文詢問：「大家都會在乎自己主管的年紀嗎？」

貼文下方引發熱烈討論，部分網友搖頭「用實力說話就可以了」、「合不合拍比較重要，這個無關乎年紀。每個工作崗位上的人也一定都有值得學習的地方」、「我一直都是實力決定一切，職場就是職場，沒有尊老愛幼這種事」、「年齡根本不是重點，是兩人一起工作的默契和目標是否相同」、「若對方比我更有才華又願意傳承，我只會更加死心蹋地追隨」。

也有網友表示理解，「會怕這個年輕主管是靠關係空降，本身沒能力但又惹不起，畢竟年輕有實力的人是少數」、「我會在意主管的年紀是否比我小很多…如果他是個實力不強的年輕人，我很難服氣」、「可以理解有的人真的年輕又能力強，但一般人還是很難相信比自己小的人可以帶領自己」、「與其說不喜歡年紀太小的主管，應該說不喜歡菜味很重的主管吧，會唸書跟會管人兩回事」。

職場 主管 面試 職缺 徵才

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