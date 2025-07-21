每天通勤1小時…文組女月薪33K嘆無法存錢 友勸：不如搖飲料

薪水高低無法衡量一個人的價值。一名女網友發文，稱她在台北工作一年，做行政助理，工作繁忙且每天通勤要一小時，月薪僅有3萬3，根本存不了錢。朋友們建議她不如去「搖飲料」，薪水反而有4萬元。

一名女網友在Dcard發文，表示她作為北漂族，在台北工作一年了，做的是行政助理的工作，雜事非常多，要處理報表、跑腿、訂便當、偶爾還要接客戶電話，甚至加班也沒加班費，年終獎金更只有半個月，但她認為這是社會新鮮人的現實，因此也沒抱怨。

原PO表示，跟朋友聊天時，講到她薪水僅有3萬3，不僅每天要通勤一小時，加上租屋伙食等費用，月底根本存不了錢，做飲料店的朋友直接表示「還不如來搖飲料」，並透露做手搖飲月薪4萬起跳。原PO聽到後很迷茫，文組畢業的她在台北找不到好工作，產生了轉職的想法，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸原PO轉職，「不要遲疑趕快換，趁年輕多學東西，未來的妳會感謝妳」、「每天通勤一小時，真的不用考慮，就是離職，還加租房子，開銷幾乎是打到要底」、「妳說辦公室可以學到東西，那這一年學到了什麼值得寫上履歷的？寫不出來的話，那還不如去朋友的飲料店工作」、「說實在的妳回家鄉找個服務業都可以存得比現在多錢」。

也有網友分享餐飲業的辛苦，「飲料店很累，體力活，一直搬茶桶，收班還要洗10幾個茶桶，天氣熱要外送，下大雨也要外送，很狼狽的」、「飲料店工時長，閒下來還會被店長罵，幾乎什麼錢都會計較，各種理由扣錢」、「搖飲料累得要死，訂單多到有時候會爆炸」、「手搖店除了櫃檯以外，內場或是白天外送都很熱，可能差別就在這些」。

商品推薦