快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

每天通勤1小時…文組女月薪33K嘆無法存錢 友勸：不如搖飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在台北當行政助理，工作繁忙且每天通勤要一小時，月薪卻僅有3萬3。示意圖／ingimage
一名女網友在台北當行政助理，工作繁忙且每天通勤要一小時，月薪卻僅有3萬3。示意圖／ingimage

薪水高低無法衡量一個人的價值。一名女網友發文，稱她在台北工作一年，做行政助理，工作繁忙且每天通勤要一小時，月薪僅有3萬3，根本存不了錢。朋友們建議她不如去「搖飲料」，薪水反而有4萬元。

一名女網友在Dcard發文，表示她作為北漂族，在台北工作一年了，做的是行政助理的工作，雜事非常多，要處理報表、跑腿、訂便當、偶爾還要接客戶電話，甚至加班也沒加班費，年終獎金更只有半個月，但她認為這是社會新鮮人的現實，因此也沒抱怨。

原PO表示，跟朋友聊天時，講到她薪水僅有3萬3，不僅每天要通勤一小時，加上租屋伙食等費用，月底根本存不了錢，做飲料店的朋友直接表示「還不如來搖飲料」，並透露做手搖飲月薪4萬起跳。原PO聽到後很迷茫，文組畢業的她在台北找不到好工作，產生了轉職的想法，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸原PO轉職，「不要遲疑趕快換，趁年輕多學東西，未來的妳會感謝妳」、「每天通勤一小時，真的不用考慮，就是離職，還加租房子，開銷幾乎是打到要底」、「妳說辦公室可以學到東西，那這一年學到了什麼值得寫上履歷的？寫不出來的話，那還不如去朋友的飲料店工作」、「說實在的妳回家鄉找個服務業都可以存得比現在多錢」。

也有網友分享餐飲業的辛苦，「飲料店很累，體力活，一直搬茶桶，收班還要洗10幾個茶桶，天氣熱要外送，下大雨也要外送，很狼狽的」、「飲料店工時長，閒下來還會被店長罵，幾乎什麼錢都會計較，各種理由扣錢」、「搖飲料累得要死，訂單多到有時候會爆炸」、「手搖店除了櫃檯以外，內場或是白天外送都很熱，可能差別就在這些」。

職場 月薪 文組 北漂 手搖飲 餐飲業

延伸閱讀

工作者要勇敢說「不」！何飛鵬：拒絕老闆的要求，才是最正確的做法

只能靠股票生存…科技男遭無預警資遣 網一看資產：你根本不缺錢啊

他頂尖大學畢財務碩士海歸…頻繁換工作怨念深 董座勸「唯一解決之道」

「同事加薪，為什麼我沒加薪？」何飛鵬：比較與計較是職場超級殺手

相關新聞

做工不可恥！「水電工」自曝日薪3千：有成就感又輕鬆自在

各行各業都有辛苦之處，應要體諒每個職業的辛勞。一名男網友發文，稱他學習做水電3年，日薪3千，剛進來的一個月實領3萬8，雖然看似很累起薪也不高，但他很希望年輕人能來嘗試，做了數年後月薪也能超過6萬，現在做工反而覺得「輕鬆自在」。

明知情勒…他當主管變「能者多勞」幫兇 網提解法：要讓人感到值得

有能力的人應該比別人做更多的工作，你同意這句話嗎？一名男網友發文，稱他一直覺得能者多勞很情勒，但自從他當上主管後，為了更合理分配人力，不得不成為能者多勞的幫兇，對此，不少網友紛紛分享管理上的技巧。

每天通勤1小時…文組女月薪33K嘆無法存錢 友勸：不如搖飲料

薪水高低並不是衡量一個人的價值所在。一名女網友發文，稱她在台北工作一年，做行政助理，工作繁忙且每天通勤要一小時，月薪僅有3萬3，根本存不了錢，對此，朋友們建議她不如去「搖飲料」，薪水反而有4萬元。

求職者一見主管就面有難色…徵助理屢遭放鴿子 她不解：那麼在乎年紀？

職場不分年紀，一切依實力。一名女網友在Dcard透露，今年28歲身為小主管的她近日招收助理，錄取者卻屢屢放鳥，根據求職者面有難色的反應，她推測一切皆因自己年紀太輕，貼文曝光後網友熱議。

只能靠股票生存…科技男遭無預警資遣 網一看資產：你根本不缺錢啊

許多人最擔心的就是工作被無預警開除。一名網友在Dcard抱怨，自己正是突然被資遣的苦主，好在物欲不高且股票尚有約800萬，暫時不用擔心生計，對此網友紛紛震驚「身邊有八百應該不用太在意啦，休息一下再出發」。

僅榜首一半…全台薪資排行「這縣市」墊底 官方說話了

勞動部最新公布「全台各縣市薪資排行」，彰化縣敬陪末座。縣政府今舉辦第四場就業博覽會，強調彰化縣沒高科技、生技及金融保險等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。