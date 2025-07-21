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做工不可恥！「水電工」自曝日薪3千：有成就感又輕鬆自在

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文稱他學習做水電3年，日薪3千，希望年輕人能投入這個行業。示意圖／ingimage
一名男網友發文稱他學習做水電3年，日薪3千，希望年輕人能投入這個行業。示意圖／ingimage

各行各業都有辛苦之處。一名男網友發文，稱他學習做水電3年，日薪3千，剛進來一個月實領3萬8，雖然看似很累、起薪也不高，但他很希望年輕人能來嘗試，做了數年後月薪也能超過6萬，現在做工反而覺得「輕鬆自在」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己學了水電2年到3年，準備接家裡的水電公司，目前日薪3000元，都要親自下工做，請的學徒都是親朋好友，一開始一個月能實領3.8萬以上，半年後能加薪，還有附涼水和午餐。

原PO表示，加班也會給加班費，另外過年也會發獎金，待遇並不差，但很少人願意來學。他知道做工很累，起薪並不高，但做了2到3年後月薪能升到6萬。現在業界很少年輕人，很希望年輕人可以多加嘗試，他自己就是從學徒做起，完全不會排斥類似工作，熟悉後反而感到很輕鬆自在。

原PO指出，很多人覺得工地環境差，但他認為可以一步步改善。他本身也不會罵員工，更不會扣薪水，等到慢慢把產業做大自然能提高薪資，也重點強調「做工一點都不可恥，腳踏實地不偷不搶」，做工讓他非常有成就感，並且不會後悔。

此文一出，不少網友提到了薪水過低的問題，「薪水沒有吸引力，福利比當兵還少，不如在營區」、「老實講38000的薪水真的沒吸引力」、「38000+2個月年終，這樣的條件不難找，甚至有很多更好的」、「實領大約38000，換算成時薪215左右，高於基本時薪但競爭力遜色不少吧」、「開這種薪水講這種話，太冠冕堂皇了」。

也有網友指出工作環境等問題，「工作環境不太理想，尤其對於女性極度不友善，我爸媽都是做營造相關的，產業前景好但我一點都不想去」、「工作環境不是差了一點而已，夏天熱得要死」、「工作環境的問題，做工的老師把人罵走才怪年輕人不肯吃苦」、「有興趣不過感覺職場環境不好」。

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