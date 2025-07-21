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明知情勒…他當主管變「能者多勞」幫兇 網提解法：要讓人感到值得

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友覺得「能者多勞」很情勒，但自從他當主管後不得不向現實低頭。示意圖／ingimage
一名男網友覺得「能者多勞」很情勒，但自從他當主管後不得不向現實低頭。示意圖／ingimage

有能力的人應該比別人做更多的工作，你認同嗎？一名男網友發文，稱他一直覺得能者多勞很情勒，但自從他當上主管後，為了更合理分配人力，不得不成為能者多勞的幫兇。對此，不少網友紛紛分享管理上的技巧。

一名男網友在Dcard發文，表示他一直覺得「能者多勞」完全是在情勒員工，沒有理由讓能力好的員工負責更多工作，直到他當上主管後，才發現這是不得不面對的現實，在理想的情況下，如果底下員工能力都相仿，自然會平均分配工作量，但實際上是，很多剛進來的新人能力參差不齊。

原PO舉例，有的新人能力好，做事快，很快就能上手他人的工作；但有的人比較不聰明，學習態度還不好，為了不讓工作出狀況，只能把大多工作都指派給能力強的新人。然而能力不好的人又沒辦法開除，最終他成為「能者多勞」的幫兇，因此詢問該如何開除能力不好的員工。

此文一出，不少網友提出管理技巧，「工作切大份一點，例如不要只是切一小塊工作，而是切一整個案子，或什麼模組或類型的問題都給他負責，然後要底下完成整個部分或該類型的需求」、「把能力不怎麼好的員工進行訪談，讓員工說出他自己可以做的地方，並且加以放大量化的量」、「這時候你要做的是適當的獎勵，用獎勵來讓多做事的同仁感覺到值得，也讓其他同仁有動力往上提升」。

也有網友批評原PO的管理方式不恰當，「你這樣遲早逼走能力好的人，只剩能力不好的人會在你底下」、「不願意培養屬下、調整制度，只想用能者過勞便宜行事，你不配領主管的薪水」、「如果一直能者多勞，你很快就會只剩下能力不好的下屬了，因為心裡一定會不平衡」。

職場 主管 情勒 薪水 過勞

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