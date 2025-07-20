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只能靠股票生存…科技男遭無預警資遣 網一看資產：你根本不缺錢啊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露近日突然被公司資遣。 示意圖／ingimage
一名網友透露近日突然被公司資遣。 示意圖／ingimage

職場上許多人最擔心的就是被無預警開除，一名網友在Dcard抱怨，自己正是突然被資遣的苦主，好在物慾不高且股票尚有約800萬，暫時不用擔心生計。對此網友們紛紛羨慕，「身邊有800萬應該不用太在意啦，休息一下再出發」。

原PO透露，自己原本在科技業，近日上班到一半，突然被叫去小房間告知「公司營運不佳，人力過剩，需要縮編人力」。他坦言當下有些徬徨，好在自己物慾很低也存了不少股票，賣一賣還可以擋一陣子，不過對未來很是迷惘。

貼文發布後，反而引來許多人羨慕，「有800萬的股票資金，先不管目前是正的還是小賠或大賠，至少不用負擔房貸和車貸，你已經贏很多人了」、「有給資遣費的公司已經很不錯了」、「你根本不缺錢啊！有房貸車貸嗎？出國玩一趟再去找工作吧」、「恭喜解鎖人生成就之一，大多數都是自己走的，被資遣至少有錢拿，等於多賺幾個月的薪水」。

不過也有暖心網友安慰，「當下會很難受，先沉澱一下，想想在家要做什麼事充實自己，說不定是老天在保護你」、「你才34歲而已，還是男生，感覺很好找下一個科技業啊」、「徬徨難免，拿非自願離職證明起碼有失業給付可以領，好好休息一下再出發」、「34有800萬可以存活一陣子了，先好好放鬆，調整好狀態再開始找」。

資遣 職場 科技業

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