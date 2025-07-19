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僅榜首一半…全台薪資排行「這縣市」墊底 官方說話了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
勞動部最新公布「全台各縣市薪資排行」，彰化縣敬陪末座。中央社
勞動部最新公布「全台各縣市薪資排行」，彰化縣敬陪末座。中央社

勞動部最新公布「全台各縣市薪資排行」，彰化縣敬陪末座。縣政府今舉辦第四場就業博覽會，強調彰化縣沒高科技、生技及金融保險等大型產業，已具基礎的傳統產業如實申報勞健保，形成彰化縣薪資水平全台最低的「假象」。

彰化縣政府規畫今年舉辦「職球對決X就業安打」7場就博會，今在北斗國中舉辦第四場，37家廠商開出1千多個職缺，從食品工廠作業員、客運司機到半導體封測部門組長，薪資待遇最高月薪7.1萬元，縣政府認為薪資起點更為重要，保證今就博會起薪每月3萬元。

彰化縣上一季失業率3.4%，排名全國倒數第二低，平均薪資排序倒數第一，勞工月薪水平均3萬5177元，不到全國榜首新竹市7萬3159元的一半。網友歸因彰化存在很多「慣老闆」，算準勞工在地就業需要這分薪水養家活口，資方以對外競爭困難、獲利微薄等多種理由不願調高薪水，勞工月薪如要達到3萬5千元必須加班。

縣政府勞工處指出，彰化縣產業以傳產為主，大多為中小企業，缺乏新竹市等六都擁有的晶片製造等新科技產業，沒生技和金融保險等大型企業，勞工待遇本來就相對較低。

此外，勞工平均薪資是以勞工退休金新制的平均提繳工資為計算基準，彰化縣傳產具基礎和規模，誠實申報、如實呈現，致使彰化縣是六都以外人口最多也工商發達的縣市，出現勞工平均月薪墊底的假象。

今就博會縣政府按照職業類別、就業地區，規畫就業安打區、職涯好球帶兩個服務台，方便求職者一步到位，另邀請北斗區歐典生技、凱智綠能兩大在地廠商展示食品、自行車，並舉辦求才。今就博會初步媒合率逾六成，若沒找到理想工作，可洽勞工處在八大生活圈設置的8個就台，或撥打免付費專線0800-529191洽詢求職。

彰化縣政府在北斗國中舉辦第四場就業博覽會，求職民眾填寫資料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府在北斗國中舉辦第四場就業博覽會，求職民眾填寫資料。記者簡慧珍／攝影

薪資 月薪

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