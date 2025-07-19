同事狂出包！他問「會直接開噴嗎」 過來人曝真相：連主管都不敢惹

在職場上受氣，你會怎麼做？一名男網友分享，近期對同事一犯再犯的錯誤，差點情緒爆發，雖然最後忍住了，但他也好奇真的有人會在職場「開噴」嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「在職場不爽就開噴會怎樣？」為題，指出近期同事狂出包，事後又裝沒事的樣子，讓他差點脫口而出「你到底有沒有在工作？」，雖然最後還是忍住了，但好奇在職場若真的開噴，是會換來尊重？還是直接被貼標籤當瘋子看待？

這名男網友進一步說明，雖然在職場發火當下會很爽，但風險實在太大了，必須根據時機和對象來決定，如果太早噴＝把底牌完全曝光；太晚噴＝大家覺得你沒脾氣，繼續不負責任，認為是否該用「帶刀不出鞘，但氣場很強」的方式處理？

貼文一出後，多數網友都表示「這時代就是越瘋，別人就不敢惹你」、「不會怎麼樣，越瘋別人越不敢惹你」、「噴完就一番兩瞪眼吧，不是更紅就更黑」、「你先去噴看看，再來告訴我們開噴後會怎樣？」、「感覺不管你做什麼，都是在內耗你自己」、「除非你是主管，否則噴下去你會黑掉，不然就是被大家排擠霸凌」、「生氣你就輸了，在公職不用這麼認真」。

不過，也有部分網友分享自身經驗，指出「我們機關有個喜歡罵人的，全部人包括長官沒人敢惹他」、「我有在辦公室噴過老人，不爽就噴，噴的有道理就好」、「我是覺得動怒之後就難做同事了，兩個人只能留一個」、「建議不吵架，看著對方保持輕蔑的微笑，這樣比較瘋」。

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