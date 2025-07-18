職災勞工19歲車禍半身不遂 脊損中心訓練助自立

職災勞工連映媞19歲上班通勤時不慎遇車禍導致半身不遂，她原本想「放爛」自己，但經過脊髓損傷潛能發展中心訓練，不僅學會生活自理，後也成為訓練老師、協助傷友。

為了宣導、預防職災及職業重建，勞動部職業災害保險基金每年20%保費必須用於辦理職業災害預防及重建，包含補助為職災勞工服務的重建團體，而桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心為其中一個受補助單位。

脊髓損傷潛能發展中心專門協助脊髓損傷患者自立、自強，連映媞是其中一個受協助的患者，連映媞高中時就開始半工半工，但在大一通勤上班時不慎遭遇車禍，導致身體部位肚臍以下毫無反應，才19歲的她被迫接受終身坐上輪椅的命運，學業也跟著中斷。

連映媞今天回憶，當時受傷時她對「半身不遂」是什麼毫無概念，只想著要努力復健，上網查資料也覺得自己還年輕，「我一定是那個0.0幾的奇蹟」，但兩年半經歷大大小小的手術，也看見家人為了照顧她，被迫放棄經營多年的麵包店，家庭收入中斷，都讓她心情相當低落。

連映媞說，「那時我連傷口都不敢看，只求媽媽幫我處理好一切」，最怕的不是傷口，而是「看不到未來」，原本想放爛自己，但看到為自己努力的家人，因而轉念希望做改變。

後來，她輾轉進入脊髓損傷潛能發展中心接受為期14週的生活重建訓練「從此人生大轉彎」，連映媞不僅學會各種生活自理能力，甚至還考上專為脊髓損傷者的汽機車駕照，也靠著學到的生活自理能力，並重讀大學完成學業。

如今，連映媞不僅生活大小事都可以自己完成，她也重回脊髓損傷潛能發展中心擔任生活重建訓練輔導員，運用自身經驗等來協助更多傷友自立。

勞動部職業安衛生署職災勞工保護組組長林秋妙表示，勞動部長期補助相關團體投入辦理職業安全衛生宣導與職業傷病調查及職災勞工重返職場等研究，115年補助計畫案已開始受理申請。

林秋妙說，只要是各勞工團體、雇主團體、醫療機構、學術及研究機構等相關團體，如有辦理職業災害預防、職業傷病診療或職災勞工重返職場等研究、宣導或相關服務事項等計畫都可提出申請。

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