南台灣職場幸福感調查 分享南部新鮮人職涯路徑發展

行政院會今年年初通過「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代，是否有助於帶動上班族薪資成長？南台灣職場幸福感又是如何呢？

長期關心職場現況的1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，邀請南部十所重點大學，包括義守大學古源光校長、高科大蔡匡忠副校長、高餐大陳敦基校長、文藻外語大學莊慧玲校長、正修科大龔瑞維副校長、樹德科大蘇中和副校長、屏東大學施百俊副校長、屏東科大馬上閔副校長、大仁科大郭代璜校長以及美和科大劉至一副校長等出席《南台灣職場幸福感調查》記者會，現身分享南部新鮮人的職涯路徑發展。

台灣青年文化創生協會代表、第二屆大武山職場新人賞籌辦主委黃再鴻表示，談到青年發展，大家或許會直覺地認為，台灣的資源、學校與就業機會多集中在北部。但實際上，南部也擁有許多優秀的大專院校與科系，更有豐富多元的產業發展與職涯選擇。只是，南部年輕人的努力與表現，往往比較難被看見。正因如此，協會已連續兩年舉辦《大武山職場新人賞》，目的就是要讓更多來自南部的優秀職場新鮮人被社會所認識、所肯定。今年我們更擴大舉辦，從屏東延伸到高雄，並邀請十所高屏地區大學的校長共同組成評審團，展現產學合力培育人才的精神。這項獎賞不只關注職場表現，更強調職場友善與適才適所的精神，鼓勵新鮮人在各領域發光發熱。從第一屆的客運運轉手到第二屆涵蓋的精密加工、海洋經濟、醫療照護等36種職種，都是我們社會不可或缺的職涯角色。

工作穩定度？ 8成上班族滿意現狀 南部滿意度略高於北部

南部優勢聚焦：物價便宜 步調慢 離家近 房價租金 家人朋友

根據1111人力銀行《南台灣職場幸福感調查》顯示，有高達79.3%受訪者滿意目前工作的穩定度，又透過交叉分析顯示，在「還算滿意」及「滿意」的合計比例當中，南部上班族略高於北部上班族４個百分點。

進一步問及南部工作好找與否，結果呈現五五波，有51.6%給予正向評價，認為工作好找，另外48.4%則持相反態度。

調查中也提到，上班族認為在南部地區工作的優勢包括：物價相對便宜46.4%、生活步調較慢45.8%、離家近43.2%、房價與租金便宜36.1%、家人朋友多31.6%。目前正是求職旺季，調查也指出，南部新鮮人的合理月薪盼能有36,550元。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，暑假期間正是新鮮人找工作高峰期，1111人力銀行TUN大學網「學涯AI小精靈」是最實用的智能幫手，從選校選系、備審面試、課程評價、打工實習、興趣測驗到職涯規劃，任何疑問都能一站解答，提供清楚正確的資訊與建議，即問即答智慧對話。

當問及是否曾經考慮到南部地區工作？除了本身是在地人56.1%以外，已是19.3%、曾經去過9%、想去但還沒行動7.9%；另外沒有考慮7.7%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，大南方新矽谷的推動，將是未來臺灣AI產業生態系的核心，南部是臺灣半導體、生技醫療、精密機械、光電綠能產業的重要基地，湧現大量就業機會，刺激年輕族群南漂意願，根據1111人力銀行7月統計資料顯示，來自南部地區包括嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，合計開出30萬２千多筆工作機會，年成長12%；再觀察求職端，1111人力銀行南台灣職缺搜尋瀏覽數呈現逐年成長，2025年７月與2022年７月同期相較，搜尋熱度增加近四成(38.6%)，顯見政府落實區域均衡的決心，以AI科技為核心的南臺灣產業生態系，其產業前景及未來性，已成功吸引求職者目光，調查中有近兩成(19.3%)，是從外地移居南部地區，享受低物價、步調慢、低房價的先天優勢。

義守大學古源光校長表示，義守大學連續兩年獲AI教父黃仁勳點名為NVIDIA合作夥伴大學之一，AI能力獲國際認可，光是在高雄日月光就有超過1,700位畢業生就職，與聯電、台積電等企業合作也相當密切。 高雄科技大學蔡匡忠副校長表示，學校長期深耕實作與產業鏈結，從技職體系出發，多年來累積許多優秀畢業生，尤其「模具工程系」在全台技職體系中獨具一格，現今結合AI與智慧製造，正一步步轉型為引領台灣技術創新的重要基地。 屏東大學施百俊副校長表示，屏東大學積極結合太空科技、半導體等產業，成為地方高科技人才的重要供應來源。另外，屏大保有人文教育背景，在地方學、文化藝術、及文創等領域深耕多年，是在地文化研究與文創實踐的知名學府。 大仁科技大學校長郭代璜指出，學校從藥學起家，現在結合AI科技，順應台灣進入超高齡社會，便以「智慧健康照護」與「生命健康」為核心發展主軸，要打造台灣少見的「智慧健康產業人才培育中心」。 美和科技大學校長王建臺表示，學校目前及未來會針對人工智慧等國家重點產業核心能力，導入AI精準健康管理與智慧監測技術，努力積極推動智慧健康促進與預防照護模式的創新，以培養智慧健康人才。

觸動南漂？ 經濟壓力成痛點 南部生活成本 7成3點頭可負擔

產業鎖定：觀光旅遊 半導體 長照產業 光電能源 餐飲服務

職場幸福感 南部61.7 北部54.2 世代觀念轉變 享受生活鬆弛

國內房價節節攀升加上物價居高不下，受薪階層想盡辦法撙節開支，而南部生活成本負擔又是如何呢？調查結果顯示，認為可負擔72.9%、有點吃力15.4%、很輕鬆10.5%、非常吃力1.2%。說明了現實的經濟壓力還是上班族首要考量的痛點，南部提供了相對寬裕的生活環境，成為觸動南漂的原因之一。

未來南部地區哪些產業發展最為看好呢？答案是觀光旅遊45.1%、半導體科技43.2%、長照產業32.2%、光電能源31.6%以及餐飲服務28.3%。

國立屏東科技大學張金龍校長表示，技職教育最強調的即是「務實致用」和「就業能力」，同時也重視學生的興趣和性向發展。本校透過實務教學和產學合作，讓學生透過「做中學」發掘自己的興趣、建立信心，並將其轉化為專業技能。 文藻外語大學莊慧玲校長表示，文藻是「全國唯一」的外語大學，結合AI與語言專業，推動跨域實作課程，並與台積電、NVIDIA等企業合作實習，培養能銜接高科技產業的語文人才，讓語言專業走向更多元、更具前瞻性的職涯舞台。 高雄餐旅大學陳敦基校長表示，高餐大培育餐旅與廚藝人才，著重實務與國際視野，導入AI教學，強調三服教育，校友表現亮眼、創業蓬勃，深受企業青睞。 正修科大龔瑞維副校長表示，正修科大的機械、土木與建築系課程緊扣產業脈動，導入生成式AI與跨域內容，培養AI＋SDGs實務人才，畢業即就業，為技職生打造通往半導體、工程與文化修護等高階產業的關鍵出路。 樹德科技大學蘇中和副校長表示，樹德科大面對未來趨勢，學校積極推動「產學共創」、「國際實習」與「AI融合課程」，強化學生的數位競爭力與就業力。

黃若薇表示，南部擁有豐富的天然景觀、知名廟宇和夜市小吃、是台灣觀光發展的重要基地，尤其在現代文化產業帶動下，近年高雄演唱會經濟大爆發，更讓觀光旅遊成為南台灣不可忽視的亮點產業。而南部半導體產業快速成長，吸引上下游供應鏈群聚效應，尤其台積電設廠帶動的「科技人口回流」與「高薪工作創造」，推升南部民眾對於科技業在地發展，充滿期待與想像。由於南部地區高齡人口比率偏高，尤其在嘉義、屏東等縣市，長者比例已遠高於全國平均，加上政府推動長照3.0政策，將於115年上路，延伸長照2.0的服務基礎，重視預防保健與延緩失能，因此結合地方社區與醫療資源，長照產業勢必成為極具成長性且不可或缺的服務型產業。而南部地區日照充足、土地使用彈性大，是台灣推動太陽能、風力等綠電產業的主要戰略區，在全球淨零排碳趨勢下，光電能源被視為「結合科技與永續」的未來產業。再者餐飲業一向與南部濃厚的庶民文化息息相關，夜市、美食節、地方特色小吃不僅吸引外地旅客，也穩定支撐在地經濟，加上外送平台的便利性，也讓餐飲服務業發展出更多面貌與機會。

調查中除了備受看好的五大產業，進一步比較南北上班族的幸福感，結果顯示南部地區的職場幸福感61.7分，高於北部的54.2分，差距達7.5分，這樣的結果說明了，儘管北部具備更多的資源、就業機會與產業集中度，但高工時、高壓力、高物價所帶來的生活負擔，也逐漸侵蝕了上班族對工作的滿意度與生活平衡。反觀南部地區，相對宜人的生活節奏、較低的租金與房價、通勤時間短等條件，使得上班族在「工作與生活的整體感受」更為正向，凸顯了不同世代在職場價值觀的轉變，愈來愈加重視生活鬆弛感。

根據1111人力銀行調查顯示，如果有合適職缺出現，您是否願意移居南部地區？視條件而定56.7%、非常願意30.9%、比較傾向北漂8.3%、尚未決定3.8%。

黃若薇建議，設立更多產學合作與技能訓練平台，培育在地人才，並且導入高附加價值產業，提高所得收入，讓幸福不只是短暫的感覺，而是職涯長期發展的基石，仰賴政府與企業共同努力打造友善健康的職場環境。

1111人力銀行「南台灣職場幸福感」調查，針對上班族會員進行抽樣調查，調查時間2025年7月1日到7月14日，有效樣本數1,087份，信心水準95%，誤差值為正負2.96個百分比。

左起為1111人力銀行總裁林文雄、義守大學校長古源光。圖／1111人力銀行提供

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