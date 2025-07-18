職災預防、重建補助成發 勞動部籲踴躍申請明年度補助

為鼓勵各界共同投入職災預防與職災勞工重建工作，勞動部長期補助相關團體投入辦理職業安全衛生宣導與職業傷病調查及職災勞工重返職場等研究。為促使相關專業人員經驗交流與成果分享，勞動部18日於台北凱撒大飯店舉辦「職業災害預防及職災勞工重建計畫案成果發表暨研習會」。

勞動部表示，本次活邀請勞工、雇主團體與醫療、學術機構及地方政府相關人員與會，也盼結合各界資源，共同推動職災預防及加強職災勞工重建工作。另2026年職災預防及職災勞工重建補助計畫已開始受理申請，鼓勵相關團體、機構踴躍向勞動部職安署提出申請。

勞動部表示，本次活動內容涵蓋實務分享及專業研討，上午由陽光社會福利基金會及桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心就因職業災害造成脊髓損傷或燒燙傷之勞工，所提供之需求評估、生活訓練、能力強化、社會適應及追蹤關懷等服務成果進行完整介紹。

勞動部提到，活動中並由國立成功大學健康照護研究所分享中高齡勞工職場健康促進，內容包含21名中高齡勞工因交通意外導致職業災害之評估分析及針對6名骨折及肌肉或肌腱損傷的個案，所進行之職場環境改善調整策略與工作輔具應用成果。

勞動部指出，下午議程則由多位職業醫學專科醫師分別就職業病群聚調查、偏鄉服務模式創新，以及燒燙傷職災勞工之心理健康與復工風險評估等議題深入交流，內容兼具前瞻性與實務應用價值。

勞動部表示，職業災害對勞工個人、家庭，乃至產業發展皆造成影響，因此職災預防與重建工作亟需跨領域整合與創新實踐，方能有效落實。

2026年度補助計畫案已開始受理申請，勞動部呼籲，凡各勞工團體、雇主團體、醫療機構、學術及研究機構等相關團體，如有辦理職業災害預防、職業傷病診療或職災勞工重返職場等研究、宣導或相關服務事項等計畫，均可於2025年8月底前向職安署提出補助申請，期盼透過公私協力，精進各項勞工保護措施，落實勞工權益保障，並促進企業永續發展。

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