職場合理調整宣導 勞長洪申翰籲打造共融職場

為推動職場共融與落實「職場合理調整」，台北市勞動力重建運用處與勞動部18日於台北市舉辦宣導說明會。勞動部長洪申翰表示，職場合理調整不是陌生的新概念，我國早在2014年《身心障礙者權利公約施行法》國內法化以來，應為共同努力實踐的重要價值。

勞動部表示，今年下半年勞動部與各地方政府協力，將於全國展開辦理26場宣導說明會。

洪申翰表示，關於職場合理調整，可能對有些企業界朋友來說，會覺得好像是一個新的名詞，但其實這個概念從2014年《身心障礙者權利公約施行法》開始生效以來，公約的條文中多次提到合理調整的重要性。

洪申翰指出，這幾年勞動部也開始著手推動，包括這份《身心障礙者職場合理調整行政指導》，以及之前所制定的指引，就是希望讓這個理念真正落實到全台灣的職場中，不只是概念，而是能夠讓企業有能力、知道怎麼操作。

根據113年身心障礙工作年齡(15-64歲)人數約為58.7萬人，其中有意願工作的身心障礙勞動力為25.6萬人，就業者23.8萬人。洪申翰認為，障礙者的勞動參與以及勞動力開發仍然有進步的空間。

洪申翰強調，這不僅是勞資之間的關係，更是具有社會共融價值的政策推動。對於一個障礙者來說，如果有機會可以進入職場，這是一個非常重要的參與社會、自我實現的機會，不只對個人，也對家庭、整個社會有益。

針對企業界關心的行政負擔與責任問題，洪申翰直言，很多企業朋友會問行政指導有沒有強制性？其實從法院判決與公約內容來看，當障礙者提出合理調整需求時，雇主是有義務提供的。當企業不知道該怎麼做，行政部門，包括勞動部，就有義務協助你們，提供指導與資源。

洪申翰重申，合理調整不是企業單方面的責任，而是一場多方協作的過程。希望和企業、公部門、地方政府、障礙者本人形成協力夥伴關係，因為障礙者本人最了解自己的需求，也有豐富經驗，能幫助企業做好合理調整，符合個別需求。

洪申翰也分享，勞動部內部已有實踐，活動現場也有部裡的視障同仁，其經驗也可以讓大家知道，合理調整沒有大家想像中那麼困難。在協力與協商的精神下，一定可以把事情做好，不管對障礙者、企業還是社會，都是加分再加分。

本次宣導會由北市府勞動力重建運用處陳昆鴻處長主持，他也指出，台北市在職業重建領域推進20、30年，目前有許多企業透過職務再設計和合理調整進用許多身心障礙者。障礙者就業不是特例，而是共融社會的一部分。其單位內也有各類別的身心障礙者，他們的工作表現與其他同仁無異，只要去除刻板印象，身障者的就業就是無限可能。

商品推薦