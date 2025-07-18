1111人力銀行南部職缺衝30.2萬筆 十所重點大學校長談新鮮人職涯

行政院會今年初通過「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代。根據1111人力銀行7月統計資料顯示，來自南部地區包括嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，合計開出30萬２千多筆工作機會，年成長12%；再觀察求職端，南台灣職缺搜尋瀏覽數呈現逐年成長，2025年7月與2022年7月同期相較，搜尋熱度增加近四成。

1111人力銀行攜手台灣青年文化創生協會，邀請南部十所重點大學代表出席《南台灣職場幸福感調查》記者會，現身分享南部新鮮人的職涯路徑發展。

台灣青年文化創生協會代表、第二屆大武山職場新人賞籌辦主委黃再鴻表示，談到青年發展，大家或許會直覺地認為，台灣的資源、學校與就業機會多集中在北部。但實際上，南部也擁有許多優秀的大專院校與科系，更有豐富多元的產業發展與職涯選擇。只是南部年輕人的努力與表現，往往比較難被看見。

正因如此，協會已連續兩年舉辦《大武山職場新人賞》，目的就是要讓更多來自南部的優秀職場新鮮人被社會認識、肯定。今年更擴大舉辦，從屏東延伸到高雄，並邀請十所高屏地區大學的校長共同組成評審團，展現產學合力培育人才的精神。

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