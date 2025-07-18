大學生暑期求職迎旺季！高中生陷面試荒 面試率落差高達兩倍

暑期打工職缺在6月大幅爆量，使用「暑期打工」標籤的職缺占整體職缺的34.6%，相較5月的20.7%，於短短一個月內成長高達67%，不過，高中生與大學生獲得的面試機會有明顯落差，投遞履歷的大學生有近四分之一（23.6%）獲得面試機會，高中生卻僅有11.3%，顯示高中生在暑期打工面臨更高門檻。原因是高中生年紀較小，有時還要監護人同意，因此雇主聘僱意願明顯偏低。

全台最大獨立打工平台「打工趣」分析站內數據，求職端呈現熱絡趨勢，6月高中生註冊數暴增79%，大學生則成長62%，顯示暑假前夕，學生族群求職行動加速啟動。

根據平台統計，高中生暑期求職者的面試率僅11.3%，反而低於定期求職者的18.4%。雇主在暑期用人上仍偏好年齡較高、具備即戰力的大學生，對於尚需監護人同意、工時受限的高中生，態度較為保守，傾向慎選與觀望。這也使得高中生即便在市場熱況中，仍面臨更多求職門檻與挑戰。

打工趣執行長林偉立表示，這樣的現象與勞動市場趨勢轉變息息相關，近年因人事成本上升與彈性工時普及，企業大幅提升彈性工時的使用比率，傾向將打工族作為定期人力組合安排，而不僅只是人力缺口的短期補位。他進一步指出，企業多將大學生視為潛在正職儲備人力，暑期打工成為觀察與試用的管道，因此較願意釋出機會；而高中生則受限於勞基法規範、需監護人同意與工時限制等因素，實際錄用門檻相對提高。

林偉立也提醒青少年族群，暑期找工作務必注重安全性，建議優先透過合法平台，以打工趣為例，平台都會標示來源並驗證雇主資料；不要輕信社群私訊、論壇貼文等來路不明的打工訊息，以免掉入求職陷阱。

因應青少年暑期打工需求激增，打工趣特別設立「青少年打工」與「有薪實習」專區，專為15–22歲學生族群打造短期、高彈性、符合法規的工作機會。站上已匯集多樣暑期工讀選項，包括展場短期工讀、路跑與快閃活動支援、夏令營助教、餐飲外場PT、外送行動助理、辦公室行政等，滿足學生不同的興趣與時間安排。

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