快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生暑期求職迎旺季！高中生陷面試荒 面試率落差高達兩倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
7月是打工旺季，但高中生因為還要監護人同意，暑期打工面臨更高門檻。圖為示意圖。圖/本報資料照片
7月是打工旺季，但高中生因為還要監護人同意，暑期打工面臨更高門檻。圖為示意圖。圖/本報資料照片

暑期打工職缺在6月大幅爆量，使用「暑期打工」標籤的職缺占整體職缺的34.6%，相較5月的20.7%，於短短一個月內成長高達67%，不過，高中生與大學生獲得的面試機會有明顯落差，投遞履歷的大學生有近四分之一（23.6%）獲得面試機會，高中生卻僅有11.3%，顯示高中生在暑期打工面臨更高門檻。原因是高中生年紀較小，有時還要監護人同意，因此雇主聘僱意願明顯偏低。

全台最大獨立打工平台「打工趣」分析站內數據，求職端呈現熱絡趨勢，6月高中生註冊數暴增79%，大學生則成長62%，顯示暑假前夕，學生族群求職行動加速啟動。

根據平台統計，高中生暑期求職者的面試率僅11.3%，反而低於定期求職者的18.4%。雇主在暑期用人上仍偏好年齡較高、具備即戰力的大學生，對於尚需監護人同意、工時受限的高中生，態度較為保守，傾向慎選與觀望。這也使得高中生即便在市場熱況中，仍面臨更多求職門檻與挑戰。

打工趣執行長林偉立表示，這樣的現象與勞動市場趨勢轉變息息相關，近年因人事成本上升與彈性工時普及，企業大幅提升彈性工時的使用比率，傾向將打工族作為定期人力組合安排，而不僅只是人力缺口的短期補位。他進一步指出，企業多將大學生視為潛在正職儲備人力，暑期打工成為觀察與試用的管道，因此較願意釋出機會；而高中生則受限於勞基法規範、需監護人同意與工時限制等因素，實際錄用門檻相對提高。

林偉立也提醒青少年族群，暑期找工作務必注重安全性，建議優先透過合法平台，以打工趣為例，平台都會標示來源並驗證雇主資料；不要輕信社群私訊、論壇貼文等來路不明的打工訊息，以免掉入求職陷阱。

因應青少年暑期打工需求激增，打工趣特別設立「青少年打工」與「有薪實習」專區，專為15–22歲學生族群打造短期、高彈性、符合法規的工作機會。站上已匯集多樣暑期工讀選項，包括展場短期工讀、路跑與快閃活動支援、夏令營助教、餐飲外場PT、外送行動助理、辦公室行政等，滿足學生不同的興趣與時間安排。

高中生 求職 打工

延伸閱讀

鴻海教育基金會辦暑期量子營 汪用和：從現在探索、對人類做出貢獻

鴻海教育基金會舉辦暑期高中量子營 為台灣量子教育播種扎根

3大族群求職最常遭歧視 陽光推「職場臉部平權」

eMOVING暑期優惠火熱開跑 「身分證含數字 1 或 5」 最高再享萬元購車金

相關新聞

大學生暑期求職迎旺季！高中生陷面試荒 面試率落差高達兩倍

暑期打工職缺在6月大幅爆量，使用「暑期打工」標籤的職缺占整體職缺的34.6%，相較5月的20.7%，於短短一個月內成長高...

網友哀號「暑期打工變難找」？打工趣揭暑期打工真相

「今年暑假打工變難找了？」近日大學生論壇出現「是否雇主不傾向雇用暑期短期打工」的討論，引發社群熱議。全台最大獨立打工平台...

離開科技業 工程師自曝白紙一張：我能做什麼？

同一份工作做久了，難免有倦怠感。一名科技業工程師在Dcard貼文分享，自己對目前的科技業工作逐漸提不起勁，身體狀況與未來規劃也讓他開始思考轉行的可能。然而，當真正面對這個選擇時，才發現除了科技業之外，自己對其他領域幾乎一無所知，引發不少網友熱議。

畢業2年換三份工作！24歲的他：只是想找一份不討厭的工作

「不是草莓，是茫然。」今年24歲的網友畢業2年，歷經三份工作，坦言至今仍找不到一份讓自己感到適應、安定的職涯方向。他不是不努力，只是在現實條件、職場適應與生活成本之間反覆權衡，始終無法找到一個平衡點。

真能做自己？她好奇領「基本工資」何必競爭 過來人曝低薪好處

領低薪的人還十分努力的理由何在呢？一名女網友發文，稱她離開原本月薪4萬上下的工作後，面試了幾間工資只有基本薪資的公司，驚覺這些工作沒有比較輕鬆，明明領低薪大家競爭還是很激烈，對此詢問網友：「大家真的能因為薪水比較低所以很勇於做自己嗎？」。

缺工喊假的？她想轉行媒體業卻收無聲卡 網曝現實：AI的錯

雖然現在各行各業都在喊缺工，但還是有不少人在轉行時遇到困難。近日有網友發文，表示自己想從餐飲業轉行到媒體業，卻在求職路上屢屢碰壁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。