網友哀號「暑期打工變難找」？打工趣揭暑期打工真相

「今年暑假打工變難找了？」近日大學生論壇出現「是否雇主不傾向雇用暑期短期打工」的討論，引發社群熱議。全台最大獨立打工平台「打工趣」分析站內數據，使用「暑期打工」標籤的職缺數量較平時成長67%，青少年註冊數亦有顯著成長，大學生註冊數成長62%，高中生註冊數更在單月內狂飆 79%，呈現「供需兩旺」的趨勢，整體市場熱度不減反升。

「面試時一被問到是否願意長期工作，說是暑假短期打工，對話就常常中斷了。」許多網友直指企業傾向招募長期且穩定的人力，暑期短期應徵者常遭秒拒；但打工趣站內數據卻呈現完全相反的現象，暑期打工職缺在6月大幅爆量，使用「暑期打工」標籤的職缺佔整體職缺的34.6%，相較5月的20.7%，於短短一個月內成長高達67%，職缺多集中於活動支援、餐飲門市與服務相關類型，反映雇主對於暑期即戰力人力的強勁需求。

求職端也呈現熱絡趨勢，6月高中生註冊數暴增79%，大學生則成長62%，顯示暑假前夕，學生族群求職行動加速啟動。進一步分析熱門工作類別，兩族群在職缺選擇上呈現出年齡與工作需求的差異。大學生暑期首選為「活動類」，占32%，其次為「餐飲」（18%）、服務業（12%）與「銷售業務」（10%），偏好彈性及社交互動高的工作。高中生則以「餐飲」類占37%最多，「活動類」（14%）居次，偏好流程明確、工作穩定的職務。

暑期打工職缺的激增也帶動了面試機會的提升，對大學生尤其有利。打工趣將青少年求職者分為兩類：非寒暑期的「定期求職者」（非寒暑假求職者），與集中尋找暑期工作的「暑期求職者」。數據顯示，大學生的暑期求職者面試率達23.6%，明顯高於定期求職者的16.9%，可見暑假期間企業釋出大量短期職缺，提供更多彈性工時，也拉高了媒合成功率，形成供需熱絡的暑期打工市場。

因應青少年暑期打工需求激增，打工趣表示特別設立「青少年打工」與「有薪實習」專區，為15–22歲學生族群打造短期、高彈性、符合法規的工作機會。所有專區職缺也皆經平台審核把關，確保資訊真實、安全，有效避免學生誤入來源不明或違法工作。

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