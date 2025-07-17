離開科技業 工程師自曝白紙一張：我能做什麼？

同一份工作做久了，難免有倦怠感。一名科技業工程師在Dcard貼文分享，自己對目前的科技業工作逐漸提不起勁，身體狀況與未來規劃也讓他開始思考轉行的可能。然而，當真正面對這個選擇時，才發現除了科技業之外，自己對其他領域幾乎一無所知，引發不少網友熱議。

原PO表示，身體因素讓他不想一輩子待在高壓、工時長的科技產業，卻也坦言：「自己除了科技業，其他地方都是一張白紙。」雖然心中萌生離職的念頭，但也擔心若真的辭職幾個月後，仍會因現實壓力而重返老路。文末他拋出疑問，盼望能聽見更多人對於職涯轉換的想法與經驗。

網友們看完貼文後，有人留言表同感，「我也是，很不想再繼續這種生活，但也不知道能轉去哪種跑道，只想40歲錢夠了就去開早餐店耍廢」、「我最近也在思考這個問題，想轉行去賣吃的」。有人提議考國考，「考國營事業／港務公司／桃園機場公司／各地捷運公司／台灣高鐵等，其實出路很廣不要把自己設限」、「從科技業工程師跳考國考，成為公務員。但公務員缺點為薪水低、工時長、相對穩定，相較科技業年薪砍了一半以上，工作不太需要動腦，也沒什麼挑戰性，身體會累，但心理狀態平靜，做久會無聊想睡。作為短暫休息（從考試到放榜、就職取得證書）或許可行」。

更有網友以自身經歷建議去考證照，「平常無聊時有把健身的書看一看，也有去考四大證照，應該會轉自由教練吧」、「可以去一般科技業大夜，很多都在睡覺，出事也是日班處理」，也有人建議轉換工作內容，「如果你英文夠好、不怕每日面對文鄒鄒的文字，可以考慮專利工程師一職，與理工有交集，而且去好一點的事務所新人起薪『有機會』接近5萬，而且幾乎保證準時下班」。

原po最後文末更新貼文，「謝謝大家的回覆，我都有認真看完，也謝謝很多鼓勵我的人，讓我覺得不孤單，我會好好思考的…再次感謝溫暖的你們」。

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