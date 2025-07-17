畢業2年換三份工作！24歲的他：只是想找一份不討厭的工作

「不是草莓，是茫然。」今年24歲的網友畢業2年，歷經三份工作，坦言至今仍找不到一份讓自己感到適應、安定的職涯方向。他不是不努力，只是在現實條件、職場適應與生活成本之間反覆權衡，始終無法找到一個平衡點。

原po在Dcard吐露心聲，他的第一份工作是在金融業擔任內勤，薪資福利好，但加班成常態，人力吃緊、壓力爆棚。他撐了一年多後，在領完年終後選擇離職，給自己2個月的休息時間。接著他希望突破自我，選擇投身業務職，挑戰高薪。沒想到陌生開發的電話銷售讓他壓力又破表，再加上單程1.5小時的通勤時間，讓他很快意識到自己真的不適合這份工作。

他的第三份工作是家裡附近的一間傳產公司擔任會計，雖然是本科系出身，卻發現實務內容如傳票處理、會計科目等過於繁瑣，不僅工作內容難以投入，自己也無心在此領域深耕，更不打算考取證照。他坦率表示這份工作「只是因為近，又剛好有相關背景，就去試了，但發現還是不喜歡」。談到未來，原po表示，「真的很茫然，不知道要找什麼工作。」

網友們看完貼文後，有人問「不能再回去金融業嗎？起碼錢多」，也有人回饋說「我跟你有一樣的煩惱哈哈，家裡附近的工作都不是很好，想要的工作都很遠，但是我目前已經在通勤了，不想再找距離那麼遠的工作，真的很累。租屋的話薪水幾乎都沒了，根本存不到錢」、「同感！感覺就是為了必須工作而工作，找不到適合的」。更有人分析，「業務的工作，除非你是真的很想賺錢或者在那個領域有你做很久的親朋好友在裡面工作，不然我都不建議去嘗試，陣亡率真的太高了」。

有網友分享說，「我目前23，今年2月全家（超商）離職，2-5月這之間一直在摸索要做什麼，但一直找不到也想不到（超低落⋯），這之中也有嘗試過其它工作，但都做不久，最近重新回到7-11繼續做大夜，發現還是超商大夜比較適合我，當然這之中還是繼續邊找邊看，希望有真的適合我，我也喜歡做的工作」、「最近工作好難找，找到快瘋掉，只有個位數面試。我家附近也是一堆傳產。總之就是慢慢來吧，祝你一切順利！」

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