缺工喊假的？她想轉行媒體業卻收無聲卡 網曝現實：AI的錯

雖然現在各行各業都在喊缺工，但還是有不少人在轉行時遇到困難。近日有網友發文，表示自己想從餐飲業轉行到媒體業，卻在求職路上屢屢碰壁。

原PO在Dcard發文，表示自己因為不想繼續做餐飲業，就去參加職訓局的為期3個月的課程，學習了攝影、剪輯、寫企劃、美編等技能，也有作品集並考取了一些證照。

然而當她開始應徵時，卻都沒有公司願意給她面試機會，求職網站上的許多職缺不是要求2到3年以上的工作經驗，就是要求員工能「包山包海」，從寫企劃到影片完成都要一人包辦，有時還要求加班且不給加班費。

原PO對此十分無奈，希望有前輩能分享經驗，「從事這個行業的各位一開始也都這樣嗎？」

有業內人士分享，表示目前媒體業光是相關科系畢業的人就很多了，而且有許多經驗需要時間積累，「美感這種東西是需要累積的，不是單單你會用軟體就可以了」、「3個月要學會這些東西頂多只是會操作軟體」、「你學的這些東西光是本科系的都一堆找不到工作」。

還有人分析，因為AI的關係，相關的職缺只會卻來越少，「這個工作市面不缺，不說拿個Canvas還是AI誰都能做，這種職缺開也只會開一個」、「大概快要被AI全面取代的東西現在才學」。

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