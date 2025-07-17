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真能做自己？她好奇領「基本工資」何必競爭 過來人曝低薪好處

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友面試了幾間只有基本薪資的公司，驚覺這些工作沒有比較輕鬆，大家競爭卻還是很激烈。圖／ingimage
一名女網友面試了幾間只有基本薪資的公司，驚覺這些工作沒有比較輕鬆，大家競爭卻還是很激烈。圖／ingimage

低薪的人還十分努力的理由何在呢？一名女網友發文，稱她離開原本月薪4萬上下的工作後，面試了幾間只給基本薪資的公司，驚覺這些工作沒有比較輕鬆，明明領低薪大家競爭還是很激烈，不禁詢問網友：「領基本薪資的人真的敢耍廢嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她前一個工作薪資在4萬元左右，但一個禮拜只休息一天，還要輪大夜班，讓她感到非常疲憊，加上公司本身有很多問題，因此她選擇辭職，打算找一個薪資不高，但假期固定、工作不會那麼勞累的工作。

原PO表示，她面試好幾家公司，發現那些開「基本薪資」的工作，並沒有比較輕鬆，還是一整天都不能休息，老闆希望你做好做滿，甚至要配合加班，讓她產生疑惑，為何領基本薪資同事競爭還是很激烈呢？是否能夠因薪水較低而選擇「做自己」，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友指出低薪工作的心態和好處，「領低薪的優點在，在主管欺負時別人不敢吭聲，只有領低薪的敢，因為換工作就幾天的事情又是同樣薪水」、「正因為領最低薪資才更要耍廢，因為有太多企業只給那一點錢」、「月薪也正好4萬多一點，全公司都是年輕人，每天下班都在比誰衝最快的，上班時間也是很多歡笑聲」。

也有網友分享自身的工作經驗，「我月休10天45k，上班滑手機吹冷氣，頂多客人奇形怪狀而已，忙碌時間累積起來大概2-3小時而已」、「之前打工過，一個月累死2萬3，結果副業隨便8萬，做了一個月再也沒有打過工了」、「我之前做一個超涼工作，不用大夜，中午休息還是算錢，工時8-16，加班自由報，想加就加，工作自由做完即可」。

職場 基本工資 低薪

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