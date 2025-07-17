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照過來！高雄19日大型徵才活動 最高待遇開到8萬元
7月是求職旺季，19日上午9時將在國立高雄岡山農工舉辦「樂業高雄 幸福融融」聯合徵才活動，不少科技業參與求才，有職缺月薪最高上看8萬元。
勞工局表示，此次大型聯合徵才活動，共有50家廠商，釋出1500個工作機會，參與廠商包括鴻海、華新科、秀傳醫院、奇美食品、築間餐飲、花季渡假飯店等，平均薪資達3萬元以上，其中鴻海精密職缺待遇4.5萬，築間主管職缺起薪達5.3萬元，可寧衛公司口電機工程師及儀表工程師起薪4.5萬元，依學經歷或證照最高上看8萬元。
另外臻鼎科技、群創光電、緯穎智造、川湖科技、和淞科技、捷康半導體、雲雀國際、漢程汽車客運、米香食品等廠商亦開出工程師、技術人員、駕駛員、儲備幹部、內外場人員等多元職缺。將在內門區開幕的野森動物學校之友志代夫公司，將徵求財會人員、動物照護人員、餐廳副理、主廚、領班、服務員。
勞工局表示，現場提供諮詢「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎勵措施，並有免費「CPAS職業適性診斷測驗」，協助青年朋友尋找適性適所的工作機會。
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