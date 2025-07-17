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長榮航被控歧視育嬰留停員工 洪申翰：育嬰不該是不當對待理由

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
勞動部長洪申翰回應近期台電、長榮航空議題。記者李青縈／攝影
勞動部長洪申翰回應近期台電、長榮航空議題。記者李青縈／攝影

長榮航空班機示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片
長榮航空班機示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片

長榮航空被指控將育嬰留職停薪期間列為不在職天數，影響員工調薪權益。勞動部洪申翰表示，長榮航空提出司法救濟是其權益，但是育嬰留停不應是雇主不當對待的理由，希望雇主跟政府一起營造對生育更友善的勞工環境。

桃園市空服員職業工會日前在記者會中指出，勞動部已經認定長榮違法性平法，呼籲儘速補發受影響的薪資跟津貼，並停止再提訴願拖延程序。長榮航空回應，員工年度薪資調整，不因育嬰留職停薪因素而有特別考量；對勞動部駁回訴願遺憾，後續將依法提起司法救濟。

洪申翰指出，長榮航空提出司法救濟是其權益，自己不會針對個案細節多做評論，但是勞動部已經透過函釋清楚表達，「雇主不可以因為勞工申請育嬰留停與否來做為獎金、津貼發放，或是各種加薪或是不利對待的依據」。

洪申翰說，勞動部訴願會已經做出專業認定；他強調，少子化是台灣很嚴肅的問題，希望雇主跟政府一起營造對生育勞工更友善的環境。

另外，丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，台電嘉義區處線路課卅六歲李姓員工前天在嘉義義竹高空作業車維修線路時，遭高壓電擊失去呼吸心跳，目前仰賴葉克膜維生。

洪申翰說，颱風讓南部損失重大，台電公司跟台電員工希望讓災民更快恢復生活，因此做了很多搶救跟趕工，發生憾事十分遺憾。勞動部提醒台電公司搶救同時，做好勞工安全保護；除勞動檢查外，勞動部也會用部會合作跟經濟部一起稽核，希望台電公司強化勞工保護。

長榮航 育嬰假 洪申翰 台電 勞動部

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