資深同事還在...新人被升主管職想走 網見「前人教訓」狂勸：快跑

不少新鮮人剛出社會，都會礙於職場倫理，行為不敢過於張揚，一名網友日前就在社群媒體上分享，表示由於人力不足，公司有意將他升為小主管，但自己到職至今只快滿一年，一旁還有更資深的同事，加上管理加給並沒有輪班津貼來得多、企業前景堪憂等因素，讓原PO相當猶豫是否該離職。

一名網友日前在Dcard上以「新人被升主管職可以跑嗎？」為題發文，表示由於部門有人離職加上人手不足，某天突然收到大主管的命令，「說下個月要我替補即將離開的小主管位置」，但自己到職至今只快滿一年，加上一旁還有更資深的同事，讓他相當苦惱。

不僅如此，原PO還說升職後同時要做「工程師＋小主管的工作」，但管理職的加給並沒有輪班津貼來得多，加上近期訂單縮減並限制加班費，認為「這家公司前景堪憂」，雖然萌生離職的想法，卻又擔心「剩一個同事＋大主管，會不會對他們很不好意思」，令該名網友面臨兩難抉擇。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都勸原PO趕緊離開，「快跑，前人的教訓，不要拿命跟時間去賭」、「建議快跑，當年剛畢業做不到一年，底下硬被塞了6個輪班工程師，有四個年紀都比我大，超難帶，表面上跟你稱兄道弟，背地裏講壞話，能力大多不太行，搞砸還要你出來收爛攤子，假日還要瘋狂盯進度、接電話、回訊息，之後受不了就跳了，也發誓這輩子絕對不當主管」、「趁你自己還年輕有本錢換工作的時候，趕快換。無論是公司前景堪慮，或者職場同事不合都趕快換，趁年輕的時候找到適合自己的工作。」。

另外，也有其他網友給予更實際的建議，「根本不用擔心離職對同事會不會不好意思，大家都是出來混口飯吃，找不到員工那是老闆的事，評估升主管對你的薪資、生活、loading、未來下一份工作有沒有幫助比較重要」、「先升起來，再找相同職位的新工作」、「如果只是公司營運不佳，但產業ok的話，我會覺得可以試試看，升小主管職待個半年，後面要跳槽可能會比你輪班工程師談得更好，畢竟你能升到主管職其實就是一種能力的保證，就算只是臨危授命，不是靠自己爭取的也沒關係」。