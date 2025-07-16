快訊

黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

以空襲敘利亞！軍方總部、總統府周邊砲火連連 濃煙猛竄畫面曝光

資深同事還在...新人被升主管職想走 網見「前人教訓」狂勸：快跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在社群媒體上分享，表示公司有意將他升為小主管，但自己到職至今只快滿一年，一旁還有更資深的同事，加上各種原因讓他猶豫是否該離職。職場示意圖／AI生成
一名網友在社群媒體上分享，表示公司有意將他升為小主管，但自己到職至今只快滿一年，一旁還有更資深的同事，加上各種原因讓他猶豫是否該離職。職場示意圖／AI生成

不少新鮮人剛出社會，都會礙於職場倫理，行為不敢過於張揚，一名網友日前就在社群媒體上分享，表示由於人力不足，公司有意將他升為小主管，但自己到職至今只快滿一年，一旁還有更資深的同事，加上管理加給並沒有輪班津貼來得多、企業前景堪憂等因素，讓原PO相當猶豫是否該離職。

一名網友日前在Dcard上以「新人被升主管職可以跑嗎？」為題發文，表示由於部門有人離職加上人手不足，某天突然收到大主管的命令，「說下個月要我替補即將離開的小主管位置」，但自己到職至今只快滿一年，加上一旁還有更資深的同事，讓他相當苦惱。

不僅如此，原PO還說升職後同時要做「工程師＋小主管的工作」，但管理職的加給並沒有輪班津貼來得多，加上近期訂單縮減並限制加班費，認為「這家公司前景堪憂」，雖然萌生離職的想法，卻又擔心「剩一個同事＋大主管，會不會對他們很不好意思」，令該名網友面臨兩難抉擇。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都勸原PO趕緊離開，「快跑，前人的教訓，不要拿命跟時間去賭」、「建議快跑，當年剛畢業做不到一年，底下硬被塞了6個輪班工程師，有四個年紀都比我大，超難帶，表面上跟你稱兄道弟，背地裏講壞話，能力大多不太行，搞砸還要你出來收爛攤子，假日還要瘋狂盯進度、接電話、回訊息，之後受不了就跳了，也發誓這輩子絕對不當主管」、「趁你自己還年輕有本錢換工作的時候，趕快換。無論是公司前景堪慮，或者職場同事不合都趕快換，趁年輕的時候找到適合自己的工作。」。

另外，也有其他網友給予更實際的建議，「根本不用擔心離職對同事會不會不好意思，大家都是出來混口飯吃，找不到員工那是老闆的事，評估升主管對你的薪資、生活、loading、未來下一份工作有沒有幫助比較重要」、「先升起來，再找相同職位的新工作」、「如果只是公司營運不佳，但產業ok的話，我會覺得可以試試看，升小主管職待個半年，後面要跳槽可能會比你輪班工程師談得更好，畢竟你能升到主管職其實就是一種能力的保證，就算只是臨危授命，不是靠自己爭取的也沒關係」。

薪資 薪水 職場 職位 社群媒體 新人 同事 人力 主管 Dcard

延伸閱讀

女應徵愛店沒錄取…不敢再踏入消費 網安慰：被認出也沒差

影／負時數、苛扣加班費 高雄僾彼診所遭控壓榨護理師

北美星巴克規定員工「每周進公司4天」 不同意者可離職

每天被誇「好棒」她卻快崩潰 打工妹怒吼：真的很煩！

相關新聞

資深同事還在...新人被升主管職想走 網見「前人教訓」狂勸：快跑

不少新人剛出社會，都會礙於職場倫理，行為不敢過於張揚，一名網友日前就在社群媒體上分享，表示由於人力不足，公司有意將他升為小主管，但自己到職至今只有一年，一旁還有更資深的同事．．．

女應徵愛店沒錄取…不敢再踏入消費 網安慰：被認出也沒差

近期畢業季，許多新鮮人到處投履歷，希望獲得理想工作。日前有位女網友表示，她發現自己超愛的服飾店開了「社群行銷小編」的職缺，因為是她想嘗試的領域，職缺內容也是自己喜愛的，但應徵後第二關卻沒有被錄取，讓原PO失望喊「難過又尷尬到不敢再踏入店消費了」。

29歲行銷人想轉行工程師 網點這職缺勸退：可能賺得比現在少

不少人會被薪資吸引而想當工程師，但容易忽略理科產業背後的秘辛。一名從事行銷業的網友因為薪資問題，想轉職工程師，正好有看到相關課程，便上網詢問自己的狀況適不適合轉換跑道？綜合網友建議後，決定放棄這條路。

勞動部：4+1國定假日、罷免投票日、公投日上班應給薪

勞動部15日說明，2025年新增國定假日、原住民族歲時祭儀及中央選舉委員會公布之「公職人員選舉罷免投票日(7月26日)」...

726罷免投票、823核三重啟公投 勞動部：雇主應依法給假給薪

中央選舉委員會已公布7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」，以及8月23日為「公民投票日」。勞動部表示，上述兩日為「勞動...

履歷有無「照片」影響很大？ 人資曝內幕：沒放直接刷掉

找工作時，履歷是雇主最先看到面試者的第一關，因此如何在履歷上多加點分，也是許多新鮮人的重點。日前有位求職者好奇問「履歷到底要不要放照片？」對此，有內行網友表示「要放照片，但公開履歷就別放手機」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。