南部徵才熱！104人力銀行南方人才永續展7/18登場

台灣徵才地圖正悄悄翻轉！104人力銀行觀察，南部地區近兩年工作機會增幅11.1%，超越北部與中部成為就業新熱區。呼應南部企業徵才轉強的趨勢，104人力銀行x南方人才永續展將於7月18日至7月20日在大台南會展中心盛大舉行，集結近百家企業釋出3.7萬個工作機會，並邀請30位業師提供履歷健診與職涯諮詢。

活動現場徵才單位中的高薪企業，根據證交所113年上市櫃公司平均年薪數據，包括日月光半導體（448.7萬元）、鴻海（249.6萬元）、麗升能源科技（241.7萬元）、帆宣系統科技（180.8萬元）、致茂電子（138.9萬元）、光寶科技（115.2萬元）等，都是南部求職者不可錯過的高薪選項。

北部地區高房價與生活成本壓力持續攀升，加上遠距與數位工具普及、生活品質意識抬頭，讓許多求職者開始重新思考職涯與居住地的關係。同時，科技大廠與製造業者積極向南部擴廠設點，帶動大量就業機會湧現。

根據104人力銀行統計，2025年7月南部地區月均工作機會數達21.8萬個，占全台18.6%，近兩年增幅11.1%，高於北部10.3%、中部8.6%與整體大盤10.1%。若細看縣市增幅，南部地區以台南市13.6%最高，嘉義縣市12.9%、高雄市11.3%緊追其後，且都高於台北市6.1%、台中市7.8%，企業考量發展空間、成本優勢、以及政策引導，近幾年往南布局，徵才強度略勝北部及中部。

除了工作機會數攀升，南部地區薪資與生活成本的平衡也更具吸引力。以104人力銀行統計平均月薪對照主計總處平均每人月消費，2023年台北市平均月薪達4.7萬元，但扣除每人月消費支出後僅剩1.3萬元；相較之下，台中可儲蓄1.2萬元、高雄1.1萬元，而台南與嘉義則有機會存下1.6萬元，展現更高的生活品質與儲蓄空間。

呼應南部人才需求熱潮，「104×南方人才永續展」7月18日至20日將於大台南會展中心盛大登場。活動期間集結半導體、資訊、金融、製造、零售、服務等六大產業，包含日月光、鴻海、群創光電、鼎泰豐、統一超商等近百家頂尖企業，釋出高達3.7萬個工作機會。

其中，南部在地企業如輕金屬科技國際品牌「可成科技」、航太國家隊「台灣穗高科技」、老字號化工大廠「南寶樹脂」、以幸福企業著稱的「奇美實業」等亦將參與徵才，展現南部產業實力與就業機會。

7月18日首日特別舉辦履歷健診與職涯諮詢，邀請來自各產業30位Giver業師，提供一對一免費服務，協助求職者優化履歷、釐清職涯方向。三天活動期間更有超過50場講座探討最新產業趨勢、職涯規劃、ESG、人工智慧（AI）等主題，為職場工作者補充關鍵知識。