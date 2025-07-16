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女應徵愛店沒錄取…不敢再踏入消費 網安慰：被認出也沒差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為面試愛店沒被錄取，難過表示「不敢再進入店裡消費」。示意圖／ingimage
一名女網友因為面試愛店沒被錄取，難過表示「不敢再進入店裡消費」。示意圖／ingimage

近期畢業季，許多新鮮人到處投履歷，希望獲得理想工作。日前有位女網友表示，她發現自己超愛的服飾店開了「社群行銷小編」的職缺，因為是她想嘗試的領域，職缺內容也是自己喜愛的，但應徵後第二關卻沒有被錄取，讓原PO失望喊「難過又尷尬到不敢再踏入店消費了」。

一名女網友在Dcard發文表示，她近期投了履歷給自己的愛店，覺得對方開出的「社群行銷小編」職缺，是她想嘗試的領域，而且平時她也有練習文案、拍攝穿搭、美編設計、短影音剪輯等等。原PO表示「很幸運的我上了第一輪面試，跟對方談了一個半小時，內容包含簡易拍攝商品圖、發想文案跟腳本，後來幸運受邀二次面試，內容是現場拍攝，以及剪輯一支短影音」。

不過最後她表示「我等了兩星期後，收到了類似『您很優秀，但應徵人數眾多，暫無法安排適合您的職位』」，她沮喪坦言「雖然知道自己沒有很好，也還在成長中，但收到這樣的回覆還是讓人好沮喪，自信心瓦解了一點，加上二面是去店面拍攝，真的難過又尷尬到不敢再踏進去店裡消費了」。

文章曝光後，許多網友安慰「其實這樣反而是好的，我曾到嚮往的品牌工作，最後壓力到離職」、「我也有這種經驗，所以之後如果要找工作，都去我找平時不會去的店家打工」、「距離產生美感，很愛的品牌或團隊不要踏入比較好，崩壞的機率很大」、「我也有相同經驗，去喜歡的品牌面試，結果當天被放鴿子」、「很多表面光鮮亮麗的品牌，背後經營管理不是很完善」、「就去當一般消費者，被認出來也沒關係，去應徵員工跟當消費者的立場差很多」。

面試 職缺 品牌

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