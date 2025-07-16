快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

29歲行銷人想轉行工程師 網點這職缺勸退：可能賺得比現在少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名行銷人想轉職工程師被勸退。示意圖／ingimage
一名行銷人想轉職工程師被勸退。示意圖／ingimage

不少人會被薪資吸引而想當工程師，但容易忽略理科產業背後的秘辛。一名從事行銷業的網友因為薪資問題，想轉職工程師，正好有看到相關課程，便上網詢問自己的狀況適不適合轉換跑道？綜合網友建議後，決定放棄這條路。

一名網友在Dcard發文詢問，表示自己目前29歲，之前從事行銷業，最近在換工作，因為薪資問題猶豫該繼續留在原專業，還是轉換跑道試試看工程師，但又擔心這個年紀才轉職會不會太晚。

原PO表示自己有學過基礎的python，看到有AI與程式開發培訓的課程，但課程總時數322小時，若真的要上課會很花時間，又不確定上完課程會不會對轉職有幫助，便上網尋求建議。

針對原PO的年齡，多數人都覺得29歲轉職不算太晚，重點是產業和職位，尤其是軟體工程師可能沒有原PO想像的美好，「半導體業很難，系統廠可能也難，軟體業可能有些機會，看妳目標在哪」、「我覺得好不好找工作看個人，但先提醒最近web的junior職缺很少，有開的薪水大多3、4萬」、「不建議選軟體工程，也別花錢去這種課程。妳入門簡單，別人也是，更別說大學研究所都是主修軟體的人。妳能找到的工作可能還比妳目前本業收入還低，請三思」、「是可以找到程式相關的工作的，但第一份不高要跳槽才有機會，要破百萬要鞭策自己一直進步選對公司跳槽，連本科系很多人都沒破百萬」、「妳先搞清楚是做興趣的還是要錢多的，要錢多的更多是其他選擇。轉職軟工只能說不要想的太美好」。

綜合廣大網友們的建議後，原PO決定放棄這堂課，表示還是會繼續走行銷，之後再進修深耕現有領域。

軟體 薪資 工程師 AI

延伸閱讀

他嘆月薪3萬5難生活「一年只能存18萬」 全場震驚：超猛

超廢爽缺！她年薪80萬一天工作半小時 網羨慕：還缺人嗎？

打工三次全爆哭 她坦言自己玻璃心：未來怎麼工作？

電機系讀三年「沒成就感」想鬼轉…大四生掙扎考研還是工作 網建議：不要受限

相關新聞

29歲行銷人想轉行工程師 網點這職缺勸退：可能賺得比現在少

不少人會被薪資吸引而想當工程師，但容易忽略理科產業背後的秘辛。一名從事行銷業的網友因為薪資問題，想轉職工程師，正好有看到相關課程，便上網詢問自己的狀況適不適合轉換跑道？綜合網友建議後，決定放棄這條路。

勞動部：4+1國定假日、罷免投票日、公投日上班應給薪

勞動部15日說明，2025年新增國定假日、原住民族歲時祭儀及中央選舉委員會公布之「公職人員選舉罷免投票日(7月26日)」...

726罷免投票、823核三重啟公投 勞動部：雇主應依法給假給薪

中央選舉委員會已公布7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」，以及8月23日為「公民投票日」。勞動部表示，上述兩日為「勞動...

履歷有無「照片」影響很大？ 人資曝內幕：沒放直接刷掉

找工作時，履歷是雇主最先看到面試者的第一關，因此如何在履歷上多加點分，也是許多新鮮人的重點。日前有位求職者好奇問「履歷到底要不要放照片？」對此，有內行網友表示「要放照片，但公開履歷就別放手機」。

育嬰假影響調薪 工會促速罰、長榮航提司法救濟

桃園市空服員職業工會今天到桃園市府抗議，針對長榮空服員申訴因育嬰留停影響調薪，要求勞動局加速審理並依法認定違法，長榮航空...

在美國外商工作卻像在印度？ 他怒噴印度人小圈圈文化

在全球化職場中，多元文化合作已是不可避免的現實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。