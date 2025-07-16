29歲行銷人想轉行工程師 網點這職缺勸退：可能賺得比現在少

不少人會被薪資吸引而想當工程師，但容易忽略理科產業背後的秘辛。一名從事行銷業的網友因為薪資問題，想轉職工程師，正好有看到相關課程，便上網詢問自己的狀況適不適合轉換跑道？綜合網友建議後，決定放棄這條路。

一名網友在Dcard發文詢問，表示自己目前29歲，之前從事行銷業，最近在換工作，因為薪資問題猶豫該繼續留在原專業，還是轉換跑道試試看工程師，但又擔心這個年紀才轉職會不會太晚。

原PO表示自己有學過基礎的python，看到有AI與程式開發培訓的課程，但課程總時數322小時，若真的要上課會很花時間，又不確定上完課程會不會對轉職有幫助，便上網尋求建議。

針對原PO的年齡，多數人都覺得29歲轉職不算太晚，重點是產業和職位，尤其是軟體工程師可能沒有原PO想像的美好，「半導體業很難，系統廠可能也難，軟體業可能有些機會，看妳目標在哪」、「我覺得好不好找工作看個人，但先提醒最近web的junior職缺很少，有開的薪水大多3、4萬」、「不建議選軟體工程，也別花錢去這種課程。妳入門簡單，別人也是，更別說大學研究所都是主修軟體的人。妳能找到的工作可能還比妳目前本業收入還低，請三思」、「是可以找到程式相關的工作的，但第一份不高要跳槽才有機會，要破百萬要鞭策自己一直進步選對公司跳槽，連本科系很多人都沒破百萬」、「妳先搞清楚是做興趣的還是要錢多的，要錢多的更多是其他選擇。轉職軟工只能說不要想的太美好」。

綜合廣大網友們的建議後，原PO決定放棄這堂課，表示還是會繼續走行銷，之後再進修深耕現有領域。