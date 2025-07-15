勞動部：4+1國定假日、罷免投票日、公投日上班應給薪

勞動部15日說明，2025年新增國定假日、原住民族歲時祭儀及中央選舉委員會公布之「公職人員選舉罷免投票日(7月26日)」與「公民投票日(8月23日)」，雇主應依法給假並給薪。

勞動部指出，「紀念日及節日實施條例」已於5月28日經總統制定公布，勞工的國定假日將增加四日，分別為小年夜、9月28日教師節、10月25日光復紀念日、12月25日行憲紀念日，勞工每年將會有16日國定假日。以2025年度下半年（7月至12月）而言，勞工將新增3日國定假日。

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日(即國定假日)，均應休假，工資照給；勞工如同意於當日出勤，雇主應加倍發給工資。又國定假日如剛好遇到勞工的例假或休息日，應於其他工作日補假，補假期日由勞雇雙方協商排定。

勞動部提到，勞雇雙方如協商「國定假日與工作日對調實施」，因涉及個別勞工勞動條件變更，仍應徵得勞工「個人」同意，且應確明調移後的國定假日休假日期，以保障勞工應有之國定假日日數。事業單位如有變更勞動條件之需要，仍應與工會或個別勞工協商，不得以修法新增國定假日為由而單方面變更。

勞動部提醒，由於「紀念日及節日實施條例」是在年度中施行，各行各業的營運模式不同，事業單位因應該條例施行而調整出勤的同時，相關口頭詢問或書表製作，勞雇雙方應充分協商，以減少後續爭議。

勞動部說明，「紀念日及節日實施條例」第5條及第6條亦明定「原住民族歲時祭儀」，各該原住民族放假日期，由原住民族委員會參酌各該原住民族習俗及徵詢各該原住民族部落意見後公告，並刊登政府公報，原住民可依其族別歲時祭儀擇定3日(原為1日)放假。

依原住民族委員會公告，具有原住民身分之勞工，得於其本人、其父母或配偶所屬民族歲時祭儀放假日期中擇3日放假，並持原住民民族別證明文件(例如戶口名簿或戶籍謄本)向雇主提出，雇主即應依規定給假並給薪，以保障其休假權益。

勞動部表示，中選會已公布2025年7月26日（星期六）為「公職人員選舉罷免投票日」及8月23日（星期六）為「公民投票日」，該二日業經勞動部公告指定為勞動基準法第37條所定應放假日。具投票權且該日原屬工作日之勞工，應予以放假1日，所稱放假「1日」，指午前零時至午後12時連續24小時，雇主徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間之工資。

勞動部指出，具投票權且投票日原屬休息日或例假之勞工，本得行使投票權，不另給假。雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤者，則依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資。行使投票權為公民之權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。