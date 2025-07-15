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726罷免投票、823核三重啟公投 勞動部：雇主應依法給假給薪

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部強調，行使投票權為公民權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。聯合報系資料照
勞動部強調，行使投票權為公民權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。聯合報系資料照

中央選舉委員會已公布7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」，以及8月23日為「公民投票日」。勞動部表示，上述兩日為「勞動基準法」第37條所定應放假日，雇主應依法給假並給薪。

勞動部表示，中央選舉委員會已公布7月26日為「公職人員選舉罷免投票日」及8月23日為「公民投票日」，該兩日經勞動部公告指定為「勞基法」第37條所定應放假日，具投票權且該日原屬工作日的勞工，應予以放假1日。

勞動部解釋，所稱放假「1日」，是指午前零時至午後12時連續24小時，雇主徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間的工資。另具投票權且該日原屬休息日或例假之勞工，本得行使投票權，不另給假。雇主徵得勞工同意於休息日出勤者，則依「勞基法」第24條第2項規定計給休息日出勤工資。

勞動部強調，行使投票權為公民權利，雇主不得妨礙勞工投票；由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

投票 勞動部

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