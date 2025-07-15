科技製造業搶人才 新北7/17就博會釋1900職缺
新北市勞工局今天表示，將於17日上午10時在三重綜合體育館辦理就業博覽會，吸引53家廠商共同參與，提供超過1900個職缺，徵才廠商以科技製造業為大宗。
勞工局長陳瑞嘉表示，這場就博會共邀請南京資訊、盛源精密、明翔科技、全球傳動科技、德芮達科技、台灣松本清、和運租車、鼎泰豐、人杰老四川餐飲、皆豪集團等53家廠商共同參與，徵才廠商家數中，有超過半數為科技製造業，其中不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺。
他表示，整體而言，科技製造業提供的職缺數占比約為5成，其次為旅宿餐飲業，占比2成6；薪資方面，台灣松本清招攬藥師，月薪上看新台幣7萬元，南京資訊尋覓企劃資深專員，起薪6萬元，鼎泰豐徵求料理廚師起薪5.8萬元，歡迎民眾把握面試機會。
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