履歷有無「照片」影響很大？ 人資曝內幕：沒放直接刷掉

找工作時，履歷是雇主最先看到面試者的第一關，因此如何在履歷上多加點分，也是許多新鮮人的重點。日前有位求職者好奇問「履歷到底要不要放照片？」對此，有內行網友表示「要放照片，但公開履歷就別放手機」。

一名網友在PTT發文表示，他目前在尋求轉職的機會，也有在投履歷，不過在求職網站設定履歷開放時，他有點猶豫「要不要放照片」。

原PO表示，「畢竟名字跟照片就這樣丟在網路上，而且開放的部分目前來邀約的都是房仲」，他擔心隱私外洩問題，因此拋問「大家履歷設定開放的話，也都是有放照片嗎？」

對此，有職場老鳥表示，「沒太大問題建議放」、「最好保持履歷完整，該填的都填上，但是我不會開放被閱覽，甚至會封鎖某些類別，只會丟有興趣的職缺」、「不放照片，人家根本不給你面試」、「不過公開的履歷，我反而不一定會放手機號碼，避免被騷擾」、「人資第一個就是刷掉沒有照片的履歷」、「人資第一個看就是照片，我是有人資經驗的」、「想太多，求職網上幾乎都是放照片」、「我之前當主管，沒照片的履歷一律不約」。

也有過來人分享自己不放照片的經驗，「我沒放照片，投履歷幾乎都有收到通知」、「不用放，直接略過需要看照片的公司，別浪費時間」、「能力和專業很強，不放照片一樣一堆公司搶著要」。