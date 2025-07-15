育嬰假影響調薪 工會促速罰、長榮航提司法救濟

桃園市空服員職業工會今天到桃園市府抗議，針對長榮空服員申訴因育嬰留停影響調薪，要求勞動局加速審理並依法認定違法，長榮航空表示，將待行政及司法救濟結果進行相應處理。

空服員職業工會今天到桃園市政府陳情表示，申請育嬰留停仍以女性居多，申請育嬰留停影響調薪不只壓抑女性受僱者薪資成長，更不利男性受僱者協助分擔家庭照顧責任影響生育率。

空服員職業工會指出，長榮航空育嬰留停影響調薪一事經申訴成功後，已有超過60名空服員相繼提起申訴，但長榮航空不服桃市府認定，再向勞動部訴願失敗。工會要求加速審理後續案件，且須依例依法採一案一罰。

桃園市政府勞動局表示，針對去年2起申訴案，市府已依違反性別平等工作法裁罰，後續收到逾60名長榮空服員申訴，將在7月底召開性平大會審議，依法案件釐清。

長榮航空公司表示，基於員工平等對待原則，員工年度薪資調整均依年度營運狀況並綜合考量員工工作表現及年資做為客觀參考，不因育嬰留職停薪因素而有特別考量。

長榮航空說，對於公司先前發生因年度薪資調整爭議遭裁處案，公司已暫依主管機關意見，作為2025年度薪資調整時參考，並已通知2023、2024年度可能受影響員工，將待行政、司法救濟結果進行相應處理。針對勞動部駁回公司訴願深表遺憾，後續將依法提起司法救濟，以維護公司及員工權益。