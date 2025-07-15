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在美國外商工作卻像在印度？ 他怒噴印度人小圈圈文化

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，自己在美國外商工作時，發現幾乎整個團隊都是印度人。示意圖／Ingimage
網友表示，自己在美國外商工作時，發現幾乎整個團隊都是印度人。示意圖／Ingimage

在全球化職場中，多元文化合作已是不可避免的現實，但近日有網友在Dcard上發文提到，自己在美國外商工作時，發現整個團隊幾乎都是印度人，甚至錯以為自己是到印度外商工作，引起廣大網友共鳴。

據原PO描述，合作的團隊都是印度人，開會時英文口音重到讓人聽不懂，甚至表示「不如直接email還比較清楚」。不僅語言不流暢，該網友還提到印度員工傾向形成小圈圈，不僅會包庇自己人，連升遷也有「自己人優先」的情況發生；另外，因為主管也是印度人，導致台灣員工多被分配較棘手的案子，相較之下，以前美國主管時代並無此現象，讓原PO不禁擔憂此狀況是科技業普遍情形，還是僅是少數。

此文一出，有網友留言表示共鳴，「印度人會拉幫結派，有職缺都找自己人，久而久之整個公司都是印度人了」、「美國矽谷就是印度人和中國人雙分天下」、「印度人畫完大餅叫下面的台灣人做，搞得出來Credit全部印度人拿」、「印度人強項是用英文嘴砲到上位，有時甚至連英文母語的洋人都會吵輸」。

但也有網友站在對立面，「我們組的印度人都超有禮貌欸」、「實習隔壁坐印度人，蠻友善的」、「我認識在美國辦公室的印度人都很優秀，很尊重別人的文化」、「進到全是華人的公司，也沒有好到哪邊去」。

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