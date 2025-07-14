暑期打工變難找？ 打工趣統計：職缺增加、但年齡有差

「今年暑假打工變難找了？」近日大學生論壇出現「是否雇主不傾向雇用暑期短期打工」的討論，引發社群熱議。獨立打工平台「打工趣」分析站內數據，使用「暑期打工」標籤的職缺數量較平時成長67%，青少年註冊數亦有顯著成長，大學生註冊數成長62%，高中生註冊數在單月內狂飆79%，呈現「供需兩旺」的趨勢。但同時，高中生與大學生獲得的面試機會有明顯落差，投遞履歷的大學生有近四分之一（23.6%）獲得面試機會，高中生卻僅有11.3%，顯示高中生在暑期打工面臨更高門檻。

打工趣指出，網友討論集中工作穩定性，面試說到是暑假短期打工，對話就中斷了。企業傾向招募長期且穩定的人力，暑期短期應徵者常遭秒拒，不過打工趣站內數據顯示，暑期打工職缺在6月大幅爆量，使用「暑期打工」標籤的職缺占整體職缺的34.6%，相較5月的20.7%，職缺量短短一個月內成長高達67%，職缺集中於活動支援、餐飲門市與服務相關類型，反映雇主對於暑期即戰力人力的強勁需求。

求職端呈現熱絡趨勢，6月高中生註冊數暴增79%，大學生則成長62%，顯示暑假前夕，學生族群求職行動加速啟動。大學生暑期首選為「活動類」，占 32%，其次為「餐飲」（18%）、服務業（12%）與「銷售業務」（10%），偏好彈性及社交互動高的工作。高中生以「餐飲」類占37%最多，「活動類」（14%）居次，偏好流程明確、工作穩定的職務。

打工趣將青少年求職者分為兩類：非寒暑期的「定期求職者」（非寒暑假求職者），與集中尋找暑期工作的「暑期求職者」。數據顯示，大學生的暑期求職者面試率達23.6%，明顯高於定期求職者的16.9%，暑假期間企業釋出大量短期職缺，提供更多彈性工時，拉高了媒合成功率，形成供需熱絡的暑期打工市場。不過平台統計，高中生暑期求職者的面試率僅11.3%，反而低於定期求職者的18.4%。雇主在暑期用人上仍偏好年齡較高、具備即戰力的大學生，對於尚須監護人同意、工時受限的高中生，態度較為保守，傾向慎選與觀望。這也使得高中生即便在市場熱況中，仍面臨更多求職門檻與挑戰。