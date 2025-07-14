畢業季新鮮人求職焦慮爆表 桃療：長期累積恐成憂鬱

畢業季來臨，大批社會新鮮人湧入就業市場，不過，桃園療養院腦醫學中心最新臨床觀察發現，首次求職階段的激烈競爭與期望落差，導致越來越多年輕人出現焦慮、憂鬱等心理問題，顯示求職壓力已成為年輕族群心理健康的重大威脅。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥表示，近期畢業季，他觀察到許多剛畢業的年輕人，在求職初期面對龐大的壓力卻缺乏合適的紓解方法，容易產生自我懷疑、失眠甚至情緒低落，若長期累積而未獲得適當紓解，甚至可能發展成焦慮症或憂鬱症等嚴重心理疾病。

詹佳祥表示，面對相關問題，醫院有經顱磁刺激治療（rTMS）結合生理回饋（Biofeedback）的雙重療法；經顱磁刺激治療是一種非侵入性的大腦刺激療法，利用磁脈衝刺激大腦特定區域，調節與情緒相關的神經迴路，有效提升患者的情緒穩定性與心理韌性；生理回饋療法則透過即時回饋身體生理訊號，協助患者學習調整呼吸速率、心跳速率與肌肉緊繃程度，達到情緒平衡與壓力緩解的效果。

詹佳祥表示，國內臨床研究數據指出，接受rTMS與Biofeedback治療的年輕族群中，約有7成以上的患者表示在接受療程後，情緒明顯改善，求職時的焦慮感顯著降低，不僅可以雙管齊下，快速緩解焦慮與憂鬱症狀，也能培養長期面對壓力的調適技巧。

桃園療養院醫師田耘提醒，除了專業治療外，新鮮人更應建立良好的生活作息，適時尋求家人與朋友的支持與陪伴，降低心理孤立感，也呼籲社會各界應更加關注年輕族群求職心理健康問題，透過及早發現與介入治療，避免問題嚴重化。