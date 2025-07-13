訂飲料沒跟到！女同事辦公室大鬧 隔天1舉動網直呼：很會做人

想在職場生存除了能力外，社交軟實力也很重要。一名女網友在Dcard發文透露，近日負責訂公司飲料，有一位同事因為沒填到訂購表格被漏掉，沒想到對方得知後直接開始大喊，最終主管給出自己的飲料才結束鬧劇，沒想到隔天同事帶著兩杯飲料給主管和原PO，她納悶「一杯飲料而已有需要那麼執著嗎？其他同事以後還會不會請客都難說，甚至倒貼了兩杯的錢」。

原PO表示，近日主管心情好，請全體同事喝飲料，金額限定35元，並委託她幫忙訂。由於臨近下班時間，統計好再請店家外送已來不及，因此決定隔天再喝，她印了表格請同事登記，並於隔天10點結單。

翌日上班，有位女同事發現人手一杯就自己沒有，到處打聽得知是別人請客的，於是就在辦公室大聲的說自己沒訂到，最終主管就把自己的那一杯送給她。沒想到，隔天這位女同事買了兩杯飲料，一杯是要謝謝主管，一杯則給了原PO，還再三叮囑以後有這種好事，記得幫她填寫，品項跟原PO一樣就好。

貼文下方網友直搖頭，「妳沒發現妳被噹了嗎？訂飲料漏人是大忌」、「其實不是在意飲料，而是提醒職場上有她的存在，不要忽略她，順便來個禮尚往來的人情世故」、「在妳看來她虧的是錢，實質上她才是最賺的，因為她賺的是主管的心」、「就只有妳還在天真不知道自己犯大錯，妳以為那杯飲料真的是善意的贈禮」、「漏訂真的不太好…很容易誤會是不是被排擠耶」。

不過也有網友力挺原PO，「自己沒填表就不要哇哇叫，但同事手腕真的好」、「已告知大家可以去填寫，還要一個一個拜託去寫？」、「好心幫忙訂飲料，自己沒有看到為什麼要偷噹原PO」、「怎麼沒人覺得女同事只是找機會作秀而已？一件小事還要搞到主管給人台階下，有夠心機」、「沒填表就沒有啊，自己不填，搞這齣戲還要別人顧慮她」。