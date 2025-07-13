快訊

美國進口車0關稅？他憂「台灣汽車供應鏈瓦解」被酸爆：沒競爭力就倒一倒

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

豆類發酵食物助降血壓、血脂 味噌、醬油、豆腐乳也有效嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

訂飲料沒跟到！女同事辦公室大鬧 隔天1舉動網直呼：很會做人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露沒訂到同事飲料，對方直接在辦公室大聲抱怨。 示意圖／ingimage
一名女網友透露沒訂到同事飲料，對方直接在辦公室大聲抱怨。 示意圖／ingimage

想在職場生存除了能力外，社交軟實力也很重要。一名女網友在Dcard發文透露，近日負責訂公司飲料，有一位同事因為沒填到訂購表格被漏掉，沒想到對方得知後直接開始大喊，最終主管給出自己的飲料才結束鬧劇，沒想到隔天同事帶著兩杯飲料給主管和原PO，她納悶「一杯飲料而已有需要那麼執著嗎？其他同事以後還會不會請客都難說，甚至倒貼了兩杯的錢」。

原PO表示，近日主管心情好，請全體同事喝飲料，金額限定35元，並委託她幫忙訂。由於臨近下班時間，統計好再請店家外送已來不及，因此決定隔天再喝，她印了表格請同事登記，並於隔天10點結單。

翌日上班，有位女同事發現人手一杯就自己沒有，到處打聽得知是別人請客的，於是就在辦公室大聲的說自己沒訂到，最終主管就把自己的那一杯送給她。沒想到，隔天這位女同事買了兩杯飲料，一杯是要謝謝主管，一杯則給了原PO，還再三叮囑以後有這種好事，記得幫她填寫，品項跟原PO一樣就好。

貼文下方網友直搖頭，「妳沒發現妳被噹了嗎？訂飲料漏人是大忌」、「其實不是在意飲料，而是提醒職場上有她的存在，不要忽略她，順便來個禮尚往來的人情世故」、「在妳看來她虧的是錢，實質上她才是最賺的，因為她賺的是主管的心」、「就只有妳還在天真不知道自己犯大錯，妳以為那杯飲料真的是善意的贈禮」、「漏訂真的不太好…很容易誤會是不是被排擠耶」。

不過也有網友力挺原PO，「自己沒填表就不要哇哇叫，但同事手腕真的好」、「已告知大家可以去填寫，還要一個一個拜託去寫？」、「好心幫忙訂飲料，自己沒有看到為什麼要偷噹原PO」、「怎麼沒人覺得女同事只是找機會作秀而已？一件小事還要搞到主管給人台階下，有夠心機」、「沒填表就沒有啊，自己不填，搞這齣戲還要別人顧慮她」。

職場 團購 同事

延伸閱讀

阿湯哥爆被逼「做人」！小27歲新歡想當媽　網酸「不可能任務」

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

影／台南飲料店打工女騎車外送撞上橫過路面堆高機身亡

自己配送？美式賣場停車場驚見外送平台車 網好奇：怎麼點餐

相關新聞

收到外商面試邀請 他因1理由焦慮爆棚不敢去？網：有試有機會

外語能力在跨國企業或外商公司中，早已被視為基本門檻...

訂飲料沒跟到！女同事辦公室大鬧 隔天1舉動網直呼：很會做人

想在職場生存除了能力外，社交軟實力也很重要。一名女網友在Dcard發文透露，近日負責訂公司飲料，有一位同事因為沒填到訂購表格被漏掉，沒想到對方得知後直接開始大喊，最終由主管給出自己的結束鬧劇，沒想到隔天同事又帶著兩杯飲料給主管和原PO，她納悶「一杯飲料而已有需要那麼執著嗎？其他同事以後還會不會請客都難說，甚至倒貼了兩杯的錢」。

打工三次全爆哭 她坦言自己玻璃心：未來怎麼工作？

打工不只是賺錢，也往往是學生初入社會的重要試煉...

北市零售業領軍來徵才 570個工作機會、高薪上看7萬

迎接暑期旺季，求職、轉職的熱浪也跟著撲面而來！臺北市就業服務處自7月15日至7月17日共邀集12家企業，釋出570個工作...

每天被誇「好棒」她卻快崩潰 打工妹怒吼：真的很煩！

近日，一篇 Dcard的匿名貼文引起討論，一名打工學生抱怨自己的同事非常正向...

職災有保障！工地臨時工與外送員 手機上網、便利商店皆可加災保

因應非典型勞動人口日益增加的就業趨勢，以及職災風險日增，《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）提供多元且簡便的加保管道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。