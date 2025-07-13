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北市零售業領軍來徵才 570個工作機會、高薪上看7萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市勞動局就業服務處7月15日至7月17日，共邀集12家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達570個工作機會。圖／台北市政府勞動局
北市勞動局就業服務處7月15日至7月17日，共邀集12家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達570個工作機會。圖／台北市政府勞動局

迎接暑期旺季，求職、轉職的熱浪也跟著撲面而來！臺北市就業服務處自7月15日至7月17日共邀集12家企業，釋出570個工作機會，產業別從千億業績的零售集團、知名餐飲、打造零碳排放運輸環境的自行車租賃到愛心照護的居家長照。歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

近年來實體零售結構，超商、超市成長增強，將朝向更多元、更智慧、更貼近消費者需求的複合式發展，統一超商（2912）、全家（5903）、全聯、統康生活事業（Mia C’頂級超市）、三商家購（美廉社）等企業，釋出儲備幹部、營運專員、支援大夜人員、門市兼職計時人員、安管人員及維修技術員等多元職缺，門市據點眾多，這些職位都能提供靈活的工作時段安排，讓每位員工能夠在保持工作與生活平衡的同時，也能擁有穩定的收入。另外，想挑戰高薪，絕不能錯過OSIM人才招募，百貨公司銷售人員、外勤維修技術員及運輸人員，33K-35K起薪，加上經常性獎金高薪可達70K，績效獎金還另計喔。

餐飲業部份，王品餐飲（2727）（聚日式鍋物）釋出大廳見習襄理與廚藝助理，高中職以上、具服務熱忱（廚藝助理對廚藝料理有興趣）、無經驗可，3萬8,200起薪，入職即享有每季爽休一天有薪假、集團用餐八折優惠，國內外旅遊、上班免費供餐、三節禮券，還有從基層到主管的完整培訓計畫及多品牌歷練機會等等。

「微笑單車」持續招募調度員，早/晚班月薪37K起、夜班43K起，調度計時人員時薪可達240元，除加班費外另享油資補助、外勤獎勵、夜班及技能津貼等福利，工作內容單純，不拘學經歷，只需具備機車或汽車駕照，想成為環保淨零交通的一份子就要趁現在!

此外，台灣森永製菓釋出作業員10名，徵求高中職以上，工作內容是將原料投入機器內加工生產，根據生產流程操作機器，排除生產障礙，維護生產線流程運作順暢等，喜歡穩定工作環境，對食品廠有興趣的求職朋友，這真是個好機會。長照人力需求方面，本次邀請安馨居家及嘉陞長照機構，釋出照顧服員職缺，兼職時薪最高可達450元歡迎擁有相關證照者共同加入。

本週徵才廠商有統康生活事業（Mia C’bon頂級超市）、王品餐飲集團（聚）、台灣森永製菓、全聯實業（大全聯）、新加坡商傲勝全球（OSIM）、統一超商、森石窯（巢屋麵包）、全家便利商店、微笑單車（YouBike）、三商家購（美廉社）、嘉陞居家長照、安馨居家長照等共計12家企業，歡迎民眾踴躍參加。

餐飲業 長照 統一超商

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