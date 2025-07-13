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打工三次全爆哭 她坦言自己玻璃心：未來怎麼工作？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO坦承三次打工經驗都讓她痛苦不已，並認為自己「不是很能吃苦」。示意圖／Ingimage
原PO坦承三次打工經驗都讓她痛苦不已，並認為自己「不是很能吃苦」。示意圖／Ingimage

打工不只是賺錢，也往往是學生初入社會的重要試煉。近日，有一名女網友在Dcard上發文，坦承三次打工經驗都讓她痛苦不已，並認為自己「不是很能吃苦」。原PO表示，雖然家裡不缺錢，但父母希望她能趁假期幫忙貼補家用，因此才開始打工，至今為此的三次寒暑期打工皆為餐飲業，且全都留下不好的體驗，引來眾多網友留言安慰。

原PO在文中描述，第一次打工只做了兩天，就因胃痛大哭後辭職；第二次雖努力撐完假期，卻因為動作慢、常出包，經常被客訴及責罵，留下不小陰影。而第三次，也是現職的打工，仍然在第一天下班回家後爆哭，除去自身動作不夠快的問題，還感受到同事不太想帶新人的氛圍，使她再次陷入強烈的不安與焦慮。原PO坦承，自己可能天生玻璃心，甚至被主管略微提醒就會有情緒波動，連睡覺時都會突然想到工作壓力而驚醒。對此，她表示非常擔心自己未來的職場生活。

網友們紛紛留言表示理解，「我以前就是這樣，畢業以後一直換工作，不過其實妳經歷這幾段打工之後，應該有變得比較抗壓、慢慢成長」、「能理解妳，我打過五份工、做三次暑期餐飲業，也是每次壓力都很大，哭過兩三次」、「我也笨手笨腳的很怕自己被罵」。

也有人指出問題關鍵，認為是產業的問題，「我覺得可能只是妳不適合餐飲？」、「不適合餐飲業，不能代表妳出社會工作也會這樣」、「餐飲真的很高壓很會罵人，可以找比較靜態的」、「找到一個適合妳的領域，遠比刻意學會吃苦耐勞更重要」。

高敏感人 餐飲業 辭職 玻璃心 打工

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