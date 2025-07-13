收到外商面試邀請 他因1理由焦慮爆棚不敢去？網：有試有機會

外語能力在跨國企業或外商公司中，早已被視為基本門檻。近日，有網友在Dcard發文，表示自己英文聽、說能力不佳，卻收到外商面試邀約，對於是否該參加面試感到猶豫，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在文中表示，自己英文閱讀尚可，也能靠翻譯工具完成工作，但聽跟說的能力明顯不足。對於收到外商公司的面試邀請，他坦言對大公司有憧憬，但職缺明確指出需以英文報告、與外國同事溝通，要求英文能力需精通，讓他倍感壓力，因此在文末提出疑問：「不知道是否該繼續面試下去呢？」

有不少人支持、鼓勵原PO勇敢嘗試，「用不用你是公司決定的，但你可以從面試中學習，完全不虧。」、「是公司找你去面試的，代表人資看過你履歷覺得你ok，所以你想去就去」、「不試怎麼知道自己適不適合，就算最後面試沒有成功也算一種經驗」。

但也有不同的聲音認為應審慎評估，認為「英文能力不符合的建議不要」、「建議你把機會讓給別人」、「建議不要，真的進去後如果跟人完全沒辦法溝通、開會，那就完了」。還有擔任外商主管的網友直言，「找一個不能溝通的人讓我面試，我會打電話去駡HR，因為浪費時間」。