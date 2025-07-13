每天被誇「好棒」她卻快崩潰 打工妹怒吼：真的很煩！

近日，一篇Dcard的匿名貼文引起討論，一名打工學生抱怨自己的同事非常正向，不斷誇讚一些日常該做的事，讓她覺得身心俱疲。學生表示，該名同事人不壞，不至於讓人討厭，但她覺得正向誇獎就一定要有所回應，不然就會被貼上冷漠、難相處的標籤，更在貼文中直言「同事過度正向很煩」。

原PO表示，自己在行政類型的打工崗位，經常與一位正向過頭的同事共事，對方不論她完成清潔、結帳，甚至只是幫忙點名，都會大聲誇讚：「妳好棒！」、「不愧是銷售王！」原PO認為這些稱讚並不真誠，只讓她覺得耳朵痛、浪費時間回應，直呼「每天都要誇我很累」。原PO坦言，這種過於熱情的互動方式讓她難以放鬆，甚至覺得「頻率不合」，上班變得很煩躁。

有不少網友表示能理解原PO，「什麼都誇獎，讓人感覺沒有很真心」，還有網友分享自己也遇過類似的同事，每天被誇到懷疑人生，最後約反映了4到5次後，該名同事才漸漸減少頻率。也有人給出實際建議，表示原PO可以請同事不要這樣，但也需要清楚表明不是同事的不對，只是自身不愛這樣的言語。

不過，有不少網友持相反看法，認為原PO是「身在福中不知福」。有人大讚那位同事是「打著燈籠也找不到的小太陽」，還有人開玩笑要該員工的聯絡方式，提供高薪挖角這種暖心員工；還有留言辛辣表示，｢等妳遇到每天都負能量，一直抱怨說要離職又不敢離職的同事，妳就知道什麼叫做痛苦」。