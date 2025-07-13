職災有保障！工地臨時工與外送員 手機上網、便利商店皆可加災保

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經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部表示，依《災保法》第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外之受僱員工，亦即受僱於自然人雇主勞工，例如：工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等；或實際從事勞動之人員，如自由接案的室內設計師等，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站、便利超商多媒體事務機（7-11 ibon機台）等方式，辦理參加勞工職業災害保險。本報資料照片
勞動部表示，依《災保法》第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外之受僱員工，亦即受僱於自然人雇主勞工，例如：工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等；或實際從事勞動之人員，如自由接案的室內設計師等，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站、便利超商多媒體事務機（7-11 ibon機台）等方式，辦理參加勞工職業災害保險。本報資料照片

因應非典型勞動人口日益增加的就業趨勢，以及職災風險日增，《勞工職業災害保險及保護法》（災保法）提供多元且簡便的加保管道，以確保勞工職場工作安全。

勞動部表示，依《災保法》第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外之受僱員工，亦即受僱於自然人雇主勞工，例如：工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等；或實際從事勞動之人員，如自由接案的室內設計師等，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站（https://mes.bli.gov.tw/mes/）、便利超商多媒體事務機（7-11 ibon機台）等方式，辦理參加勞工職業災害保險。

此外，從事外送平台工作的勞工朋友，如與外送平台間為僱傭關係，應由平台業者為其辦理參加災保；非屬僱傭關係並參加職業工會為會員，應由所屬工會加保；未加入職業工會者，可透過前述的簡便方式，自行加保，保險效力於繳費完成時生效，之後若遭遇職業傷病保險事故時，除可請領各項保險給付外，亦可銜接相關職業重建服務，以利盡速重返職場。

勞動部進一步表示，截至2025年6月底止，依《災保法》第10條規定申報加保之被保險人已達31萬4千餘人次，相較前一季成長14％，顯見在第一線工作現場的雇主、勞工，日趨重視職場安全。

勞動部也再次呼籲，鑑於營建工地工作風險較高，雇主別忘了幫臨時僱用的員工投保災保，也可分攤雇主於勞動基準法上的職業災害補償責任；而投入外送工作者，除應遵守交通規則，確保自身安全外，也別要忘了加入災保，只要繳納少許保費，即可獲得完善保障，讓自己在外送的路途上更安心。

平台 勞動部 保險

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