「2025職人祭」職人工具展登場 女團啦啦隊點燃職人魂

「2025職人祭」電動工具暨五金工具特展7/12-13在台北松山文創園區4號、5號倉庫正式登場，吸引數千名職人、工匠、工具愛好者與親子家庭共襄盛舉。茂可執行長王安國表示，職人祭是一年一度屬於我們職人們的慶典，希望幫助各工種職人的技術傳承、加強減少勞安問題、工程意外，並認識新型機具、工具設備等。

「職人祭」是在提升工人職業形象和勞工安全的活動，現場推出勞工安全論壇、企業互動交流區、產品首發會等內容，總統府副秘書長何志偉與勞動部部長洪申翰出席開幕舞台致詞，強調「職人文化」與「勞動尊嚴」的重要性，並表示未來將更加注重勞工安全以及職人熱防護措施部分。

總統府副秘書長何志偉表示，全球暖化日漸嚴重，保護第一線勞工以及對熱傷害防護有更多更多的政策已箭在弦上，我代表賴總統跟所有職人們說聲謝謝！你們辛苦了！

勞動部部長洪申翰強調專業工具真的會點燃每個人心中的職人魂，勞動部同樣在意勞工的安全，希望能有效且安全的放大勞工們的技術層面，企業對於勞工的熱防護安全做好，應該要提供降溫設備，避免勞工在極端氣候遭受到風險 ，提升勞工的價值，讓技術身材的尊嚴提升。

立法委員吳沛憶表示、現今有很多專業師傅嚮往職人精神，這是我們必須要支持的。立委蘇巧慧表示職人祭確實讓人感受到關心台灣職人們的未來發展 ，在發展的同時，也要注意好自身熱防護措施做好的預防。

2025職人祭今年展會共集結超過30家品牌參展，包含美沃奇、牧田、HiKOKI、WORX、METABO、BOSCH、DUROFIX等職人工具大廠與通路，展出最新機種、限量配套與現場優惠，更與維士比、伯朗咖啡合作，設立職人補給站，讓參觀者從觀展到休憩都能體驗。這次職人祭更與木柵高工冷凍科攜手合作，於現場設立學生作品展示專區，讓民眾一窺技職教育的紮實成果，展現青年職人的潛力與創造力；現場舉辦座談活動，集結來自全台各領域的創業者與品牌經營者，分享從職人精神出發的經營思維與品牌實戰經驗。

活動現場除了聚焦產業主題外，此屆職人祭也邀請多組重量級演出嘉賓登台助陣，包括深受球迷喜愛的新北國王啦啦隊、人氣女團TOH、跨日台出道團體 SVETA 心動女孩、由金曲製作人涂惠源老師領軍打造的全新女團 HYT等；HYT練習生學苑於2024年三月成立於台北流行音樂中心，團隊由音樂製作人凃惠源與呂婕菲老師領銜帶領，HYT Young Stars充滿活⼒ ，揉合了K-POP、⻄⽅⾳樂，以全球前沿的舞蹈潮流 ，瞄準全國際視野，打造亞洲新星，每場表演讓你體驗來自HYT Young Stars的國際舞台魅力。