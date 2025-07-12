快訊

GD還沒唱…粉絲突集體暴動 「天菜男星」現身小巨蛋急躲包廂

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

「2025職人祭」職人工具展登場 女團啦啦隊點燃職人魂

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
由金曲製作人涂惠源老師領軍打造的全新女團 HYT於職人祭亮眼登場。圖／2025職人祭提供
由金曲製作人涂惠源老師領軍打造的全新女團 HYT於職人祭亮眼登場。圖／2025職人祭提供

「2025職人祭」電動工具暨五金工具特展7/12-13在台北松山文創園區4號、5號倉庫正式登場，吸引數千名職人、工匠、工具愛好者與親子家庭共襄盛舉。茂可執行長王安國表示，職人祭是一年一度屬於我們職人們的慶典，希望幫助各工種職人的技術傳承、加強減少勞安問題、工程意外，並認識新型機具、工具設備等。

「職人祭」是在提升工人職業形象和勞工安全的活動，現場推出勞工安全論壇、企業互動交流區、產品首發會等內容，總統府副秘書長何志偉與勞動部部長洪申翰出席開幕舞台致詞，強調「職人文化」與「勞動尊嚴」的重要性，並表示未來將更加注重勞工安全以及職人熱防護措施部分。

總統府副秘書長何志偉表示，全球暖化日漸嚴重，保護第一線勞工以及對熱傷害防護有更多更多的政策已箭在弦上，我代表賴總統跟所有職人們說聲謝謝！你們辛苦了！

勞動部部長洪申翰強調專業工具真的會點燃每個人心中的職人魂，勞動部同樣在意勞工的安全，希望能有效且安全的放大勞工們的技術層面，企業對於勞工的熱防護安全做好，應該要提供降溫設備，避免勞工在極端氣候遭受到風險 ，提升勞工的價值，讓技術身材的尊嚴提升。

立法委員吳沛憶表示、現今有很多專業師傅嚮往職人精神，這是我們必須要支持的。立委蘇巧慧表示職人祭確實讓人感受到關心台灣職人們的未來發展 ，在發展的同時，也要注意好自身熱防護措施做好的預防。

2025職人祭今年展會共集結超過30家品牌參展，包含美沃奇、牧田、HiKOKI、WORX、METABO、BOSCH、DUROFIX等職人工具大廠與通路，展出最新機種、限量配套與現場優惠，更與維士比、伯朗咖啡合作，設立職人補給站，讓參觀者從觀展到休憩都能體驗。這次職人祭更與木柵高工冷凍科攜手合作，於現場設立學生作品展示專區，讓民眾一窺技職教育的紮實成果，展現青年職人的潛力與創造力；現場舉辦座談活動，集結來自全台各領域的創業者與品牌經營者，分享從職人精神出發的經營思維與品牌實戰經驗。

活動現場除了聚焦產業主題外，此屆職人祭也邀請多組重量級演出嘉賓登台助陣，包括深受球迷喜愛的新北國王啦啦隊、人氣女團TOH、跨日台出道團體 SVETA 心動女孩、由金曲製作人涂惠源老師領軍打造的全新女團 HYT等；HYT練習生學苑於2024年三月成立於台北流行音樂中心，團隊由音樂製作人凃惠源與呂婕菲老師領銜帶領，HYT Young Stars充滿活⼒ ，揉合了K-POP、⻄⽅⾳樂，以全球前沿的舞蹈潮流 ，瞄準全國際視野，打造亞洲新星，每場表演讓你體驗來自HYT Young Stars的國際舞台魅力。

「2025職人祭」正式開幕，現場眾星雲集。圖／2025職人祭提供
「2025職人祭」正式開幕，現場眾星雲集。圖／2025職人祭提供
「2025職人祭」邀請人氣女團TOH帶來精彩表演。圖／2025職人祭提供
「2025職人祭」邀請人氣女團TOH帶來精彩表演。圖／2025職人祭提供

工安 勞動部

延伸閱讀

備戰關稅衝擊！洪申翰：低薪勞工減班休息 可申請參訓津貼

勞保基金今年前五月虧損467.3億 洪申翰：正爭取明年撥補

勞動部觀摩熱害防護 洪申翰：分眾防護優於全面高溫假

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

相關新聞

「2025職人祭」職人工具展登場 女團啦啦隊點燃職人魂

「2025職人祭」電動工具暨五金工具特展7/12-13在台北松山文創園區4號、5號倉庫正式登場，吸引數千名職人、工匠、工...

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

台灣醫療系統面臨嚴重的人力荒，特別是護理師和急診醫師，引發各界擔憂。一名網友分享，醫療人力短缺的原因其實有跡可循，指出除了醫學系、牙醫系、中醫系、藥學系，其他三類醫事科系的畢業生，起薪大多只有3到4萬元，且工作機會相對有限。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

年薪300萬！她不解工程師「騎車上班」 過來人嘆：開車太浪費

你上班會搭大眾運輸還是自己騎車、開車呢？一名女網友分享，身邊有一名年薪300萬的竹科工程師朋友，雖然領高薪，卻堅持騎機車上下班，無論大太陽還是刮風下雨，從不改變，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高材生面試1舉動讓他無言 評論兩極化：AI時代要善用工具

科技不斷地進步，AI也逐漸成為現代人在生活、職場上不可或缺的工具之一。有一名面試官透露，日前和一位台大高材生「語音面試」，但對方會把問題透過AI找到答案，然後再回答，讓這名面試官很不以為然，認為就算錄取了，日後也會被看破手腳，貼文也引起熱議。

空班難休息、沒支薪！餐飲業標示「這狀況」 媒合率馬上翻倍

進入7月求職季，各產業紛紛進入徵才戰國時期。對於長期缺工的餐飲業而言，除了薪資，排班方式也是求職者考量的關鍵痛點。傳統的...

勞陣：批發零售、餐飲業 害青年低薪

七月是打工、就職旺季。台灣勞工陣線指出，青年最愛從事的批發零售、餐飲業等違法率偏高，光是違反最低工資給付一項，兩者合計就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。