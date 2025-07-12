年薪300萬！她不解工程師「騎車上班」 過來人嘆：開車太浪費

新鮮人在求職時，會應公司要求填寫一些「基本資料」，但有些資料恐涉及個人隱私，且尚未入職，有個資外洩的疑慮。日前有位網友抱怨「面試就要填寫一堆個資，根本是資方在霸凌勞方吧」，他認為「很多人說這是服從性測試，明明就是公司想騙個資，還找一堆藉口」，文章引起許多職場過來人共鳴，表示「寫到手快斷掉，也是拿一堆無聲卡」。

2025-07-09 17:15