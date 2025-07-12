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年薪300萬！她不解工程師「騎車上班」 過來人嘆：開車太浪費
你上班會搭大眾運輸還是自己騎車、開車呢？一名女網友分享，身邊有一名年薪300萬的竹科工程師朋友，雖然領高薪，卻堅持騎機車上下班，無論大太陽還是刮風下雨，從不改變，讓她相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「為什麼領高薪的工程師要騎車上班？」為題，指出這名竹科工程師朋友年薪高達300萬，明明生活條件優渥，但總是堅持騎車上下班，就算下雨天也照樣騎車，讓他直言「領高薪開車不是比較舒服嗎？」。
貼文一出後，多數網友都點出「塞車」是最大主因，紛紛表示「是不是沒去過竹科，那裡的破交通，騎車快很多」、「新竹的交通太慘烈了，開車都在塞車，騎車比較快，補充比較：往高速公路的路騎車5分鐘，開車40分鐘親身經歷」、「竹科塞爆，開車不如跑過去，而且剛出社會都會選離公司5-10分鐘車程，開汽車也太浪費」、「開車40分鐘，騎車10-15分鐘，還很好停車跟買東西」。
此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我處長年薪千萬也會騎機車來，你敢信？」、「我也在擇偶版看到，好像是軟體工程師，年收2、300萬，他說他沒有車，因為用不到」、「我之前看過一個台積電處長騎機車上下班」、「你應該會很驚訝在Google領四五百萬的，也一堆騎車」。
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